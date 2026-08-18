Khi 30s trở thành phiên bản “premium” của tuổi 20: Chi 40 triệu tập bài nhạc mình thích từ 15 năm trước, học thêm đủ thứ dù không ra tiền

Bước sang “đầu 3”, có rất nhiều thứ mà chúng ta thường nói với nhau, hoặc nghe được đâu đó trong những buổi tụ tập hay khi lướt MXH. Keyword thì vô kể: Áp lực - có, niềm vui - có, tự tin - có, mông lung - cũng có luôn.

Thế nên chắc sẽ không đúng đâu nếu nói về tuổi 30s hay bất kỳ độ tuổi nào khác mà chỉ dùng 1 tính từ, 1 trạng thái đơn lẻ. Có vui có buồn, có áp lực có động lực. Nếu 30s có gì đó hơn hẳn những năm đôi mươi, thì đó chính là sự tự tin: Tự tin vì tài chính đã vững hơn, tự tin thiết kế cuộc sống của chính mình.

Nguyễn Hà (sinh năm 1994) - Cô gái đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, cũng có quan điểm như vậy. Sau 2 năm bước qua tuổi 30s, Nguyễn Hà miêu tả cuộc sống hiện tại của bản thân bằng 1 câu thế này: Phiên bản “premium” của những năm 20.

20 tuổi “học để kiếm tiền”, 30 tuổi học để “xem mình có hợp không”

12 năm liền là “con nhà người ta”, đi thi từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp Quốc gia và luôn mang về giải có số, Nguyễn Hà cũng phải thừa nhận: Việc cô làm tốt nhất chính là học. Và câu hỏi thường trực nhất trong tâm trí cô gái này là: “Học gì bây giờ nhỉ?”.

Nhưng chỉ đến khi bước qua tuổi 30s, Nguyễn Hà mới nhận ra sự khác biệt trong cách bản thân nhìn nhận việc học.

“Từ năm 18 tuổi đến tận năm 29 tuổi, mình học rất nhiều thứ. Học lấy bằng Cử nhân, học lấy bằng Thạc sĩ, học chứng chỉ CFA, vì trong lĩnh vực của mình, không học đồng nghĩa với không phát triển được, ai cũng vậy cả nên việc mình học nhiều cũng không hẳn là ham học, dù mình chưa từng chán ghét hay quá áp lực với việc học hành, thi cử. Nhưng tất cả những sự học đó đều chỉ phục vụ 1 đích duy nhất: Kiếm tiền. Nghĩa là mình sẽ không học thứ không giúp ích cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Nhưng đến bây giờ thì mình nghĩ khác. Một phần vì 20 tuổi rất chăm học nên bây giờ sự nghiệp cũng trộm vía ổn định, một phần vì hơn 10 năm chỉ học kiến thức chuyên môn khiến mình cảm thấy nếu cứ ốp mục tiêu phải ra tiền khi học thứ gì đó, thì dần dần mình cũng tự mệt” - Nguyễn Hà chia sẻ.

Và cách cô làm bản thân đỡ mệt không phải là ngừng học, mà chỉ là thay đổi mục tiêu: Từ “học để kiếm tiền” sang “học thứ mình thích” - đơn giản là thích thì học, chẳng có áp lực hay mục tiêu nào lớn hơn đằng sau quyết định đó.

Đầu tiên là học bơi. Mãi đến năm 30 tuổi, Nguyễn Hà mới biết bơi và cô cũng thừa nhận bản thân có phần hơi xấu hổ vì điều này. Nó không chỉ là việc biết bơi hay không, vấn đề quan trọng hơn là cô thiếu kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Ảnh minh họa: Pinterest

“Trước đó mình chỉ biết cắm đầu vào học thôi, thời còn đi học thì luôn cố để giật giải có số, cố có nhiều thành tích. Đi làm rồi thì học để có thêm chứng chỉ, gần như chẳng có kỹ năng sinh tồn nào đáng kể, nên 6 triệu học phí khóa học bơi là lần đầu tiên mình chi tiền đi học mà chẳng có mục đích gì rõ ràng. Không phải là học bơi để tuần đi bơi đều đặn 3-4 lần cho đẹp dáng, giờ có khi cả tháng cũng chẳng mò ra bể bơi lần nào vì bận” - Nguyễn Hà kể.

Và sau khi đã biết bơi vào năm 30 tuổi, đến khi sang tuổi 31, Nguyễn Hà chi 1 khoản lớn hơn, đâu đó tầm 40 triệu để học piano, học chơi bản nhạc mà cô thích năm 15 tuổi: Canon in D.

“Ban đầu mình chi 5 triệu đi học 1 khóa piano cho người chưa biết gì ở trung tâm. Vì ban ngày đi làm rồi nên mình chỉ học được buổi tối. Nhưng học thử rồi mới thấy không ổn, đi làm cả ngày đã căng thẳng, neuron thần kinh đã dồn hết cho công việc số má rồi, nên đến tầm 7h không nhét được gì thêm vào đầu. Thế là mình bỏ dở khóa học 5 triệu đó, quyết định mua 1 chiếc đàn piano 17 triệu và thuê gia sư đến dạy.

Mình học liên tục cũng phải cỡ 6-7 tháng, mỗi tuần 2-3 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng với mức học phí 400k/buổi. Tổng chi phí cho việc học piano rơi vào khoảng 40 triệu nhưng cũng không đến đâu cả. Giờ mình đã bán đàn và dừng nỗ lực với bộ môn này rồi, bản Canon in D cũng chưa chơi được trọn vẹn nữa”.

Nguyễn Hà chia sẻ và tiết lộ mặc dù tốn 40 triệu mà chẳng đi đến đâu, cô cũng không thấy tiếc. Đơn giản vì ngay từ đầu, Nguyễn Hà học chỉ để “xem mình có chơi được piano không”. Cố đến hơn nửa năm mà đầu óc vẫn không nhớ được nhạc, tay chưa rải được phím và chân không dẫm được pedan đúng nốt, thì dừng lại thôi.

Chiếc đàn piano mà Nguyễn Hà từng sở hữu (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hà đã ngừng việc học piano sau hơn nửa năm (Ảnh: NVCC) Nguyễn Hà đã ngừng việc học piano sau hơn nửa năm (Ảnh: NVCC)

“Nửa năm là khoảng thời gian đủ dài để mình có câu trả lời. Không hợp thì không cần cố, áp lực quá thì lại mất vui” - Nguyễn Hà bộc bạch.

30s là phiên bản “premium” của tuổi 20!

32 tuổi có công việc ổn định, thu nhập tốt và còn độc thân, nên cũng giống như rất nhiều người khác ở tuổi này, Nguyễn Hà cũng bị bố mẹ giục lấy chồng. Cô còn đùa rằng 29 năm luôn làm bố mẹ mở mày mở mặt vì học giỏi, thì đến giờ cô lại trở thành nỗi lo duy nhất trong gia đình. Nhưng đương nhiên, Nguyễn Hà cũng chẳng quá áp lực vì chuyện đó, đơn giản vì cô chưa bao giờ thấy 30s là “già” và quan trọng nhất là cô rất hài lòng với phiên bản hiện tại của chính mình.

“Có tiền để học thứ mình thích dù chẳng ra kết quả gì vẫn thấy vui, cũng không còn thấy cần phải hơn thua hay ghen tị với đồng nghiệp, bạn bè vì vài cái chứng chỉ. Sau mười mấy năm vùi đầu vào sách vở, cuộc sống chỉ xoay quanh việc học, đi làm xong rồi lại học, thì đến giờ mình mới có cảm giác đang sống cho chính mình.

Nói như vậy không có nghĩa là mình hối hận vì cách mình đã sống những năm 20 tuổi. Nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ học rất nhiều, làm rất chăm. Nếu không có khoảng thời gian đó thì đến giờ mình cũng không có công việc ổn, thu nhập tốt để sống được như bây giờ”.

Nguyễn Hà chia sẻ và tiết lộ cô vẫn đang tính xem nên đi học thêm cái gì cho cuộc sống đỡ nhạt. Dự định sắp tới của cô gái 32 tuổi này là đi học vẽ. Cô thừa nhận bản thân vẫn chưa tìm ra được 1 thú vui lành mạnh, không phải phụ thuộc vào các yếu tố từ bên ngoài, nên vẫn phải tiếp tục học để tìm cho bằng được.

Ảnh minh họa: Pinterest

“Mình từng nghĩ bản thân có rất nhiều thú vui và nguồn động lực lành mạnh, nhưng thực tế nó đều phụ thuộc vào ngoại cảnh. 5 năm trước mình mất chú cún 10 tuổi và đó là cú sốc rất lớn, lại đúng đợt giãn cách xã hội, không thể đi đâu, làm gì để bản thân đỡ buồn được cả. Đó là lúc mình nhận ra mình phải có 1 thú vui mà không cần ra ngoài, không cần thêm ai hay bất cứ điều gì, thì mới được” - Nguyễn Hà chia sẻ.

Thế nên Nguyễn Hà vẫn đang tiếp tục chi tiền đi học thêm đủ thứ dù không ra tiền, mục tiêu cuối cùng chỉ là để vui! Cô gọi đây là “tư duy cấp tiến” nhất mình có được trong hơn 30 năm cuộc đời, cũng là lý do cho lời khẳng định “30s là phiên bản premium của tuổi 20s” vì giờ có đủ tiền để học, để sống mà không kèm theo áp lực phải kiếm thêm được thật nhiều.