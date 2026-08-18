Hơn 5 triệu người đăng ký, vé concert quốc gia hết trong chưa đầy hai phút

Chiều 17/8 tại TPHCM, UBND TPHCM và Báo Nhân Dân công bố chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim.

Chương trình diễn ra tối 23/8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TPHCM, dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Con số này tương đương quy mô mùa đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

'Lòng yêu nước không thể bán vé'

Đến với TPHCM năm 2026, chương trình Tổ quốc trong tim tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo nên dấu ấn của chương trình, đồng thời được phát triển về quy mô, nghệ thuật sân khấu, công nghệ trình diễn và trải nghiệm công chúng.

Hệ thống đã ghi nhận 5,7 triệu lượt yêu cầu truy cập nhằm đăng ký vé tham dự chương trình. Chỉ sau chưa đầy 2 phút kể từ thời điểm mở cổng đăng ký, toàn bộ vé đăng ký qua hình thức trực tuyến đã hết.

Báo Nhân Dân tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời góp phần tạo thêm những sản phẩm văn hóa có chất lượng.

Chia sẻ về việc tổ chức sự kiện quy mô lớn nhưng toàn bộ vé được phát miễn phí, nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - nhấn mạnh "lòng yêu nước không thể bán vé”.

Ban tổ chức định hướng từng bước phát triển Tổ quốc trong tim thành một IP (tài sản sở hữu trí tuệ) văn hóa - nghệ thuật mang tầm quốc gia, lấy chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim làm sản phẩm hạt nhân, từ đó phát triển các sản phẩm và hoạt động văn hóa có giá trị lâu dài.

Huy động 1.500 tấn thiết bị, dựng sân khấu chữ V dài 124 m

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết công tác chuẩn bị đến nay cơ bản hoàn tất.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai qua băng rôn, cờ phướn, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở, giúp người dân không có điều kiện đến sân khấu vẫn có thể theo dõi chương trình bằng nhiều kênh.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - chia sẻ về công tác chuẩn bị của thành phố cho chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Mùa thứ hai quy tụ gần 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương đến Tùng Dương, Soobin, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy và nhóm OPlus.

Các giọng ca trẻ như Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà cũng góp mặt. Một số tiết mục được làm mới theo hướng tiếp cận khán giả trẻ. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cho biết cô thể hiện Hát mãi khúc quân hành và Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh bằng cách tiếp cận của thế hệ mình. Hoàng Bách lần đầu trình diễn một ca khúc mới do chính anh sáng tác.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói về điểm nhấn nghệ thuật của chương trình.

Ê-kíp tiếp tục giữ điểm nhấn từng tạo hiệu ứng tại concert ở Hà Nội. Đó là khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng hát Tiến quân ca. Các bản phối mới và những màn kết hợp lần đầu giữa các nghệ sĩ được kỳ vọng tạo diện mạo khác cho những ca khúc quen thuộc.

Quy mô sân khấu lần này cũng được đầu tư lớn với thiết kế chữ V dài 124 m, sâu 68 m, kết cấu cao 30 m. Tổng khối lượng kết cấu và thiết bị gần 1.500 tấn. Hàng nghìn người tham gia các khâu sản xuất, an ninh, kỹ thuật và vận hành chương trình.

Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh Tổ quốc trong tim được định hướng gắn với thời điểm trước Quốc khánh và không chạy đua về số lượng. Đáng chú ý, kế hoạch cho chương trình năm 2027 đã được bắt đầu dù mùa 2026 chưa diễn ra.

Với hơn 40.000 khán giả dự kiến tại TPHCM, hàng triệu lượt đăng ký vé và sân khấu được mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức tiếp cận, mùa thứ hai sẽ là phép thử tiếp theo cho mô hình concert chính luận hướng tới công chúng đại chúng.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, chương trình được cấu thành bởi ba chương nghệ thuật, mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.

Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng xuyên suốt từ hệ thống nhận diện, không gian sân khấu đến những khoảnh khắc có sự tham gia của công chúng, trở thành sợi dây kết nối các lớp ký ức lịch sử với đời sống hôm nay.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ góp phần tạo nên những cách tiếp cận đa dạng với các tác phẩm.

Chương trình cũng có sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, gồm Đội Tiêu binh danh dự thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân...



Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.