Vợ U40 của nam NSND hàng đầu Việt Nam đăng tin nhắn được khuyên "tìm mối quan hệ thầm kín, bí mật"

Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – mới đây đã chia sẻ một tin nhắn được một cư dân mạng gửi tới, trong đó người này khuyên cô nên tìm đến những mối quan hệ kín tiếng, bí mật để có thể giúp đỡ mình.

Nội dung tin nhắn viết: "Em nên tìm đến những mối quan hệ thầm kín, bí mật có thể giúp đỡ được em. Em đã giúp cho Mr Lý trong thời gian qua như vậy cũng là tốt cho anh Lý lắm rồi cân bằng cảm xúc và nghĩ thêm cho mình nhé".

Trước lời khuyên khá riêng tư, Ngọc Hà có phản hồi thẳng thắn. Cô cho biết hiện tại bản thân chỉ muốn tập trung làm việc, kiếm tiền và không muốn làm phiền đến bất kỳ ai.

"Tôi nhọc quá, giờ tôi chỉ cần đi kiếm tiền không phiền đến ai thôi ạ. Tôi không có nhu cầu kết bạn bốn phương, mối quan hệ riêng tư", Ngọc Hà chia sẻ.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Chia sẻ của vợ NSND Công Lý khiến nhiều người bày tỏ sự khâm phục dành cho cô: "Thật lòng rất ngưỡng mộ bạn. Chúc bạn, Công Lý và gia đình thật nhiều sức khoẻ"; "Chị rất khâm phục em Hà"; "Tiền đôi khi đâu phải là tất cả. Nếu nghĩ vì tiền thì chị Hà đã không lấy chú Lý và cũng không ở đến tận bây giờ rồi"; "Chị quá tuyệt vời không phải ai cũng làm được như chị Hà"...

NSND Công Lý và Ngọc Hà đăng ký kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm gắn bó. Chỉ vài tháng sau đám cưới, nam nghệ sĩ bất ngờ gặp biến cố sức khỏe do bị đột quỵ tại nhà riêng. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn là người đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị, phục hồi chức năng, đồng thời quán xuyến kinh tế và cuộc sống gia đình.