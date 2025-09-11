Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi cả châu Âu giảm nhập, một nước EU 'ngược dòng' lập kỷ lục mua khí đốt Nga

11-09-2025 - 21:35 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này đã nhận được 5 tỷ mét khối nhiên liệu theo hợp đồng dài hạn với Gazprom của Nga.

Đài RT (Nga) đưa tin, TurkStream - đường ống vận chuyển trực tiếp khí đốt của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Âu - vẫn là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt cho khu vực này sau khi Ukraine đơn phương dừng vận chuyển khí đốt qua nước này vào cuối năm ngoái.

Theo lời người phát ngôn chính phủ Hungary Zoltan Kovacs, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã phát biểu hôm 1/9 rằng: "Khối lượng khí đốt tự nhiên kỷ lục đã được vận chuyển qua Serbia thông qua TurkStream là hơn 5 tỷ mét khối kể từ tháng 1. Điều này đảm bảo nguồn cung năng lượng của chúng tôi và giúp duy trì những thành tựu của Hungary trong việc giữ chi phí tiện ích hộ gia đình ở mức thấp."

Khi cả châu Âu giảm nhập, một nước EU 'ngược dòng' lập kỷ lục mua khí đốt Nga- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này đã nhận được lượng khí đốt kỷ lục 5 tỷ mét khối của Nga thông qua đường ống TurkStream trong năm nay. Ảnh: Reuters/Getty

Hungary tiếp tục nhận được phần lớn khí đốt theo các hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp Gazprom của Nga thông qua đường ống TurkStream, vốn được chính phủ Hungary coi là thiết yếu đối với an ninh năng lượng của nước này. Theo số liệu chính thức, lượng khí đốt Nga cung cấp cho Hungary đã đạt kỷ lục 7,6 tỷ mét khối vào năm 2024.

Đường ống TurkStream này cung cấp khí đốt cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu, bao gồm Hungary, Serbia, Bulgaria, Slovakia, Bosnia và Herzegovina, và Hy Lạp.

Theo RT, Nga từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, nhưng đã giảm mạnh xuất khẩu vào năm 2022 sau các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream. Thị phần khí đốt của Nga qua đường ống EU đã giảm từ hơn 40% vào năm 2021 xuống còn khoảng 11% vào năm 2024.

Trong khi EU đặt mục tiêu loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027 theo chiến lược RePowerEU, Hungary - một thành viên EU - đã chặn kế hoạch này, với việc Ngoại trưởng Szijjarto cảnh báo rằng nó sẽ "phá hủy an ninh năng lượng của Hungary" và gây ra tình trạng giá cả tăng vọt.

Moscow đã lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và phản tác dụng, đặc biệt là các lệnh trừng phạt nhắm vào năng lượng, lưu ý rằng giá năng lượng ở EU đã tăng vọt sau khi các lệnh trừng phạt ban đầu đối với Nga được áp dụng vào năm 2022.

Đồng thời, Nga đang tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia. Moscow và Bắc Kinh gần đây đã đồng ý tăng lưu lượng trên tuyến đường ống hiện có và thúc đẩy dự án Power of Siberia 2 qua Mông Cổ, củng cố hơn nữa chiến lược xoay trục của Nga sang thị trường châu Á.

Theo Duy Nguyễn

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa căng thẳng thương mại với Washington, Trung Quốc bắt tay với nước đối tác BRICS, ‘giáng đòn’ vào thị trường tỷ USD của Mỹ

Giữa căng thẳng thương mại với Washington, Trung Quốc bắt tay với nước đối tác BRICS, ‘giáng đòn’ vào thị trường tỷ USD của Mỹ Nổi bật

Không phải chứng khoán hay tiền số, 1 loại tài sản lợi nhuận tích luỹ tháng tới 3.821% khiến nhà đầu tư ‘mê mẩn’, chấp nhận rủi ro 1 vết xước cũng khiến giá trị về 0

Không phải chứng khoán hay tiền số, 1 loại tài sản lợi nhuận tích luỹ tháng tới 3.821% khiến nhà đầu tư ‘mê mẩn’, chấp nhận rủi ro 1 vết xước cũng khiến giá trị về 0 Nổi bật

Lạm phát tăng cao nhất 7 tháng, số đơn trợ cấp thất nghiệp nhảy vọt lên đỉnh gần 4 năm: Fed liệu vẫn cắt giảm lãi suất trước tín hiệu trái chiều?

Lạm phát tăng cao nhất 7 tháng, số đơn trợ cấp thất nghiệp nhảy vọt lên đỉnh gần 4 năm: Fed liệu vẫn cắt giảm lãi suất trước tín hiệu trái chiều?

21:07 , 11/09/2025
Saudi Aramco rút lui đẩy công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đến bờ vực phá sản

Saudi Aramco rút lui đẩy công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đến bờ vực phá sản

21:00 , 11/09/2025
Quốc gia hư cấu và cú lừa thế kỷ

Quốc gia hư cấu và cú lừa thế kỷ

20:30 , 11/09/2025
Quốc gia ASEAN quyết định đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon

Quốc gia ASEAN quyết định đặt mua 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon

20:00 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên