Khi chất lượng giáo dục quốc tế vẫn có thể tìm thấy tại Việt Nam

Khi du học không nhất thiết phải ra nước ngoài

Không thể phủ nhận, với những học sinh tự lập tốt, có nền tảng học thuật vững, định hướng rõ ràng, việc du học từ bậc THPT là một lợi thế lớn. Các em có cơ hội hòa nhập sớm vào môi trường học tập quốc tế, được tiếp cận phương pháp học hiện đại, trau dồi từ năng lực tiếng Anh đến các kỹ năng mềm khác, điều quan trọng trong quá trình ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới.

Tuy vậy, không phải học sinh nào cũng sẵn sàng để bước ra thế giới ở độ tuổi 15. Với nhiều em, giai đoạn này vẫn còn là quá trình tìm hiểu bản thân, định hình sở thích và trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh sao cho đáp ứng được yêu cầu của từng môn học.

"Du học bậc phổ thông trung học là một quyết định lớn, mang tính bước bước ngoặt của nhiều học sinh. Vì thế, các em cần phải có một lộ trình chuẩn bị ngay từ sớm để sẵn sàng về mặt tri thức, thể chất lẫn tinh thần" - TS. Kelly Sharp, Chủ tịch Hội đồng học thuật Trường Nam Úc Scotch AGS.

Về khía cạnh tâm lý, không phải là chuyện sớm hay trễ, quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp và sẵn sàng của con. Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm nhận định rằng du học không chỉ là về mặt học thuật mà bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong đó, khả năng thích nghi của con là một trong những yếu tố cần đặt sự ưu tiên lên hàng đầu.

Nhiều học sinh dù có năng lực học tập tốt nhưng khi sang môi trường mới lại gặp cần nhiều thời gian trong việc thích nghi với văn hóa, phương pháp học cũng như ẩm thực của quốc gia đó. Khi cảm xúc không được ổn định, năng lực học tập cũng dễ bị ảnh hưởng theo. Có những em vì chưa thực sự sẵn sàng về tâm lý mà hành trình du học trở nên gián đoạn hoặc phải thay đổi kế hoạch giữa chừng.

Vậy nên, việc có lộ trình chuẩn bị từ sớm nhằm giúp con trang bị kỹ năng và tâm lý thích nghi với môi trường mới sẽ là lựa chọn mang tính chiến lược.

Lộ trình du học toàn diện tại Nam Úc Scotch AGS

Tại TP.HCM, Trường Nam Úc Scotch AGS đang hiện thực hóa mong muốn đó với chương trình AGS Talent - Tú tài Úc dành cho học sinh giỏi, mang đến một giải pháp "du học tại chỗ" đầy tiềm năng cho học sinh Việt Nam.

Thừa hưởng chất lượng giáo dục vượt trội từ Scotch Adelaide College danh tiếng hơn 100 năm tuổi, Trường Nam Úc Scotch AGS mang đến chương trình học theo chuẩn quốc gia Úc, từ nội dung môn học, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giáo viên cho đến cách thức đánh giá và cấp bằng. Trong đó, học sinh phổ thông theo học chương trình Tú tài Úc (SACE), một trong ba chương trình Tú tài quốc gia lớn nhất tại Úc, hiện đã ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bà Michaela Bensley, Giám đốc điều hình Hội đồng SACE cho biết từ lớp 10, học sinh tại Nam Úc Scotch AGS đã có thể làm quen với phương pháp học tập của Chương trình tú tài Úc (SACE). Điều này sẽ giảm bớt áp lực khi chuyển tiếp du học, một bước đi chiến lược trên hành trình du học bậc THPT.

Học sinh cùng nhau làm việc nhóm trong cuộc thi Toán học Pi Day của chương trình Tú tài Úc.

Với chương trình này, học sinh học hoàn toàn bằng tiếng Anh, do đội ngũ giáo viên có chuyên môn, đáp ứng những tiêu chuẩn tuyển chọn nghiêm ngặt từ phía đối tác Scotch Adelaide College. Đặc biệt, các bài thi và dự án đều được giám định bởi SACE Board of South Australia, đảm bảo chuẩn đầu ra tương đương học sinh tại Úc. Quan trọng hơn cả, sau khi hoàn thành chương trình lớp 11 và 12, học sinh sẽ nhận được bằng Tú tài Úc (SACE), cùng thứ hạng ATAR để xét tuyển vào các đại học tại Úc cũng như các đại học khác trên thế giới, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Singapore, New Zealand.

Bên cạnh đó, Nam Úc Scotch AGS còn triển khai mô hình học tập theo hướng định hướng đại học từ sớm: ngay từ lớp 10, học sinh đã được khuyến khích lựa chọn các môn học theo nhóm ngành: Y khoa, Kỹ thuật, Kinh doanh, Khoa học xã hội hay Nghệ thuật. Cách tiếp cận này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ thế mạnh và đam mê của bản thân, mà còn hỗ trợ xây dựng một bộ hồ sơ học thuật có chiều sâu – điều mà các đại học top đầu trên thế giới đang tìm kiếm.

Không chỉ vậy, việc học chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam, hay nói cách khác là "du học tại chỗ" không chỉ mang lại sự an tâm cho gia đình, mà còn là một quyết định chiến lược về tài chính. Với chi phí hợp lý hơn nhiều so với việc đưa con ra nước ngoài du học, phụ huynh vẫn có thể đầu tư cho con một nền tảng học thuật quốc tế chất lượng, đồng thời duy trì sự đồng hành cần thiết trong những năm quan trọng của tuổi trưởng thành.

Cơ hội nhận học bổng tài năng vượt trội tại Nam Úc Scotch AGS

Trường Nam Úc Scotch AGS đang chào đón những thế hệ học sinh tài năng tiếp theo tham gia vào chương trình AGS Talent - Tú tài Úc dành cho học sinh giỏi với những suất học bổng hấp dẫn lên đến 70% dành riêng cho học sinh lớp 10 có hồ sơ nổi bật và vượt qua vòng phỏng vấn.