Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?

27-10-2025 - 15:10 PM | Lifestyle

Giữa lúc nhiều người đổ xô tìm nhà mới, khu dân cư cao tầng, rất nhiều người trẻ ở Trung Quốc lại chọn sống trong những khu phố cũ kỹ, tường bong sơn, cây cổ thụ và hàng xóm quen mặt. Họ nói: “Cũ nhưng thật. Và đáng sống”.

1. “Cộng đồng cũ” – nơi bình yên giữa lòng thành phố

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 1.

Từng bị xem là biểu tượng của sự lạc hậu, những khu dân cư cũ – không thang máy, tường ố vàng, lối đi hẹp – đang hồi sinh âm thầm. Không ít người trẻ chủ động tìm mua hoặc thuê nhà tại đó, dù có đủ điều kiện để sống ở chung cư mới.

Câu trả lời không nằm ở “giá rẻ” đơn thuần, mà ở cảm giác sống thật, đủ và gần gũi mà khu phố cũ mang lại.

Một nhân viên môi giới nói thẳng: “Người trẻ chọn khu cũ không phải vì nghèo, mà vì họ biết rõ thứ mình cần – không gian sống chứ không phải vẻ ngoài”.

2. 4 lý do khiến người trẻ chọn khu dân cư cũ

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 2.
Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 3.

Áp lực tài chính thấp, dễ thở hơn

Giá nhà đã giảm so với trước, nhưng với nhiều người trẻ, áp lực mua nhà vẫn là bài toán lớn. Ở các khu dân cư cũ, giá thường thấp hơn 15–30% so với khu mới cùng vị trí, nên vừa tầm ngân sách hơn.

Một cư dân trẻ chia sẻ:

“Tôi từng mơ nhà mới, nhưng thực tế túi tiền không cho phép. Căn hộ cũ tôi mua nhỏ hơn, nhưng thoải mái hơn – vì tôi không còn nợ”.

Vị trí trung tâm – sống gần “mạch đời” của thành phố

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 4.
Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 5.

Hầu hết khu dân cư cũ nằm ở khu vực lõi đô thị – nơi tiện ích đời sống đã hoàn thiện: chợ, trường học, bệnh viện, giao thông. Đi vài bước là có hàng ăn, cà phê, tiệm tạp hóa, hiệu thuốc.

1 cư dân kể: “Từ khi chuyển đến khu phố cũ, tôi không còn đặt đồ ăn online. Bước xuống là có đủ món ngon, lại rẻ và vui”.

Chi phí sinh hoạt thấp, sống nhẹ đầu

Phí dịch vụ, giữ xe, điện nước, bảo trì… ở khu mới có thể ngốn vài triệu mỗi tháng. Còn khu cũ thì ngược lại – chi phí rẻ, ít khoản phát sinh, nhiều nơi gần như không có phí quản lý.

Một người thuê nhà chia sẻ vui:

“Tôi chẳng cần khuôn viên lung linh, chỉ cần người dọn rác đúng giờ và đèn hành lang sáng. Thế là đủ.”

Không gian sống gần gũi và “thật” hơn

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 6.
Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 7.
Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 8.

Khu mới có thiết kế đẹp nhưng đôi khi quá “sạch sẽ”, thiếu hơi thở đời sống. Ngược lại, khu dân cư cũ lại có cây lớn, ánh sáng tự nhiên và hàng xóm dễ gần. Ở đó, mọi thứ có thể không hoàn hảo, nhưng rất người.

Một cô gái kể:

“Mùa xuân có hoa, mùa hè có bóng mát. Tôi nhặt lá rụng, chào người quen dưới tầng. Mỗi ngày trôi đi bình dị mà dễ chịu”.

3. Nhưng chọn khu cũ cũng phải biết cách

Không phải khu cũ nào cũng “đáng sống”. Nhiều nơi xuống cấp, hạ tầng yếu, thậm chí rủi ro pháp lý. Khi chọn mua hoặc thuê, cần lưu ý 4 điểm sau:

- Tuổi thọ công trình: Nên ưu tiên nhà dưới 20 năm sử dụng, tường không ẩm mốc, kết cấu còn chắc.

- Giấy tờ sở hữu rõ ràng: Tránh các khu cải tạo, nhà tập thể chưa cấp sổ hồng hoặc có tranh chấp.

- Cơ sở hạ tầng & tiện ích: Hãy đi khảo sát thực tế: đường, chỗ gửi xe, chợ, trường học, bệnh viện, và cả môi trường xung quanh.

- Quản lý & vệ sinh: Một khu cũ nhưng sạch, hành lang gọn, cây cối được chăm – đó là dấu hiệu của cộng đồng có nề nếp.

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 9.
Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?- Ảnh 10.

4. Điều khiến khu dân cư cũ “đáng giá”

Thứ người trẻ tìm thấy ở khu phố cũ không phải sự sang trọng, mà là cảm giác thuộc về. Ở đó, bạn có thể mở cửa sổ và nghe tiếng rao quen, có thể nói chuyện với hàng xóm mà không cần hẹn lịch. Không cần view sông hay sân vườn treo, chỉ cần một mái nhà thật sự có nhịp sống.

“Cũ” – không còn là biểu tượng của nghèo nàn. “Cũ” – là một phong cách sống: vừa túi tiền, vừa đủ bình yên, và vẫn rất người.

Kết luận

Trong nhịp sống thành thị đắt đỏ và vội vã, “cộng đồng cũ” đang trở thành lựa chọn thông minh của người trẻ – những người biết rõ mình cần gì: Không phải căn hộ lộng lẫy, mà là một nơi chốn có hơi người, có sự dễ chịu và sự thật trong từng mét vuông.

Người trẻ phát sốt với trào lưu 'trở lại thời học sinh vào năm 2016-2018'

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

