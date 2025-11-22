Khi dữ liệu và thuật toán dẫn nhịp thị trường: Góc nhìn từ DNSE Future Tech Summit

Thị trường bước vào “kỷ nguyên tốc độ” - đòi hỏi chuẩn hạ tầng và dữ liệu mới

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE nhận định, kỷ nguyên giao dịch trong ngày được định hình bởi ba yếu tố “Speed – Seamless – Sync”: tốc độ xử lý lệnh, sự liền mạch trong giao dịch và mức độ đồng bộ dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Việc thu hẹp độ trễ thông tin là yêu cầu quan trọng đối với hệ thống của công ty chứng khoán, để nhà đầu tư có thể hưởng trọn lợi ích của T+0, giảm thiểu rủi ro khi tốc độ giao dịch nhanh.

“Đó là lý do DNSE tập trung đầu tư hệ thống công nghệ trong 5 năm gần đây để sẵn sàng nền tảng kỹ thuật phục vụ thị trường thời gian tới. Hiện tốc độ xử lý giao dịch của DNSE là 3,9 mili giây”, ông Giang cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE phát biểu tại sự kiện

Ông Giang đánh giá T+0, bán chứng khoán chờ về sẽ mang tới những thay đổi lớn trong cách thị trường vận hành và cách nhà đầu tư ra quyết định. Trong đó, công nghệ sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư giảm rủi ro từ tâm lí giao dịch và nắm bắt cơ hội.

Hạ tầng – Dữ liệu – Open API: Bộ ba mở khóa giao dịch tốc độ cao

Phát biểu về sự chuẩn bị hạ tầng công nghệ, yếu tố quan trọng hàng đầu trong giai đoạn mới, bà Li Wen Wong – Giám đốc cấp cao phụ trách IBM LinuxONE và Linux on IBM Z, Khối Công nghệ IBM Châu Á – Thái Bình Dương cho biết trong kỷ nguyên giao dịch tốc độ, hệ thống máy chủ mạnh và an toàn là yếu tố then chốt giúp giảm độ trễ và nâng cao hiệu suất giao dịch. DNSE là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sử dụng giải pháp của IBM nhằm đảm bảo tốc độ, tính sẵn sàng và bảo mật, giảm thiểu chi phí, nâng cao hệ thống công nghệ tiệm cận chuẩn quốc tế.

Bà Li Wen Wong – Giám đốc cấp cao phụ trách IBM LinuxONE và Linux on IBM Z, Khối Công nghệ IBM Châu Á – Thái Bình Dương

Ở góc độ tối ưu trải nghiệm người dùng trong thời kỳ mới, ông Nguyễn Đức Bình – Giám đốc Công nghệ Chứng khoán DNSE đã giới thiệu giải pháp Open API mới của DNSE tại sự kiện. Thời gian qua, DNSE đã tiên phong kết nối API với các đối tác như Zalopay, FiinTrade, Trading View…, mang tới trải nghiệm giao dịch chứng khoán “một chạm đa nền tảng”.

Ông Nguyễn Đức Bình – Giám đốc Công nghệ Chứng khoán DNSE giới thiệu giải pháp Open API mới

Với sản phẩm API mới của DNSE, các nhà đầu tư giao dịch chủ động (traders) cũng có thể tự tạo chiến lược, sử dụng thông tin thị trường theo thời gian thực (real-time) chỉ với 5 - 10 dòng code và tích hợp AI nhằm tối ưu hiệu suất giao dịch.

API thiết kế riêng để tận dụng tối đa lợi thế tốc độ của DNSE, lệnh được cập nhật lên Sở nhanh nhất, bảo mật tối ưu và đặc biệt thiết kế phù hợp với hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (theo deal) mà DNSE đang áp dụng.

DNSE cũng có kế hoạch triển khai dịch vụ kết nối trực tiếp khách hàng với hệ thống DNSE (Co-location Host) cho khách hàng giao dịch tần suất cao, nhằm giảm thời gian giao dịch xuống dưới 50 millisecond mỗi giao dịch, nhằm chuẩn bị cho bối cảnh giao dịch xuyên suốt trong ngày, vốn xoay vòng nhanh và nhu cầu quản trị rủi ro trong ngày tăng.

Tham luận về sức mạnh của dữ liệu và xu hướng giao dịch định lượng trong bối cảnh mới, ông Võ Duy Anh – Nhà sáng lập & Tổng giám đốc AlgoTrade – nhận định: “Khi thị trường vận hành ở tốc độ mili-giây, nhà đầu tư khó có thể tự xử lý toàn bộ thông tin để đưa ra quyết định nhất quán. Dữ liệu, mô hình và thuật toán sẽ ngày càng đóng vai trò trung tâm”.

Ông Duy Anh dự báo giai đoạn 2026–2030 sẽ là thời điểm phù hợp để giao dịch định lượng phát triển mạnh tại Việt Nam, khi dịch vụ kết nối trực tiếp tới hệ thống khớp lệnh (co-location), API được mở rộng.

Tại phần thảo luận, các diễn giả nhận định những xu hướng công nghệ như nền tảng siêu ứng dụng (super app), xu hướng giao dịch tự động dựa trên dữ liệu, giao dịch định lượng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai. Nhiều nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về những cơ hội, rủi ro và cách thức làm quen với các giải pháp giao dịch mới dành cho người mới và nhà đầu tư chủ động.

Đặc biệt, tại sự kiện, giải Esport chứng khoán phái sinh lần đầu tiên được DNSE tổ chức trực tiếp trên sân khấu, quy tụ những “cao thủ” của cuộc thi “Lướt sóng phái sinh”, giải đấu được DNSE tổ chức gần 2 năm qua, mang đến cho nhà đầu tư bầu không khí sôi động và cái nhìn trực quan về giao dịch tốc độ cao với sự hỗ trợ của các tính năng công nghệ.

Kết quả, nhà đầu tư với nickname Heo đã dành chiến thắng với tỷ lệ tuyệt đối 100% với 8 lệnh mở, tổng điểm lãi 12,87 và giành giải thưởng 100 triệu đồng.

Với sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín và hoạt động trải nghiệm công nghệ mới ngay tại sự kiện, DNSE Future Tech Summit mang đến nhiều thông tin và cái nhìn toàn diện cho nhà đầu tư để chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên giao dịch tốc độ, nơi trải nghiệm của nhà đầu tư được tái định nghĩa trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và sự kết nối.