Khi “lợi nhuận” không là mục tiêu - Economy Residences trao 300 căn hộ an sinh

Đây là quỹ 300 Căn hộ thương mại chất lượng cao thuộc chính sách nội bộ của Chủ đầu tư với mục tiêu đưa khách hàng tiếp cận đến sản phẩm cao cấp cùng mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ tương đương với 40% giá của các sản phẩm cùng phân khúc cao cấp trên thị trường.

Nhóm khách hàng được hướng đến là những công dân có đóng góp, cống hiến cho xã hội như Bác sĩ, nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, các chuyên gia … và các gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn về nhà ở.

Khác biệt với việc mua bán nhà ở thương mại thông thường, người mua phải trải qua quy trình đăng ký, nộp hồ sơ và xét duyệt cẩn thận theo các tiêu chí cụ thể do Chủ đầu tư ban hành.

Đại diện Chủ đầu tư khẳng định: "Toàn bộ quy trình xét duyệt sẽ được thực hiện công khai, minh bạch nhằm thể hiện trách nhiệm thiết thực với cộng đồng. Đảm bảo đúng tinh thần "an sinh vì cộng đồng".

Lễ khai trương Căn hộ mẫu Economy Residences ngày 26/10/2025

Ghi nhận tại sự kiện, rất nhiều người bày tỏ sự háo hức và mong chờ để được sở hữu một trong các Căn hộ thuộc danh sách 300 sản phẩm an sinh của dự án. Chị Lê Thu Trang (33 tuổi), hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Phố Nối A là một trong những người nộp hồ sơ, bày tỏ: "Ban đầu, khi biết đến dự án, thú thật là tôi cũng bán tín bán nghi vì không thể tin vào chính sách 300 Căn vì cộng đồng này.

Nhưng khi đến tận nơi, được tận mắt chứng kiến, Tôi và gia đình đã thật sự xúc động, cảm thấy biết ơn và đầy hy vọng bởi nhờ chính sách này, giấc mơ an cư lạc nghiệp đã có thể trở thành sự thật và hoàn toàn có thể hiện thực hóa trong tầm tay của gia đình tôi".

Thông tin dự án:

Economy Residences là tên thương mại của dự án Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh, do Công ty Cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại trung tâm hành chính xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, sở hữu quy mô lên tới 36,185 ha.

Sản phẩm của dự án bao gồm: 1.044 căn thấp tầng, gồm các loại hình Shophouse và Shop Villa; 06 tòa tháp cao 34 tầng, cung cấp khoảng 3.600 căn hộ thương mại cao cấp

