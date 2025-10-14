Khi tiêu dùng nội địa và nâng hạng thị trường cùng tạo sóng mới

Sự phục hồi của sức mua trong nước, cùng quá trình mở rộng kênh bán lẻ hiện đại, đang giúp nhiều doanh nghiệp đầu ngành cải thiện rõ rệt lợi nhuận quý III/2025.

Động lực tăng trưởng từ sức cầu nội địa và kỳ vọng dòng vốn toàn cầu

Theo Báo cáo của SSI, trong số 42 doanh nghiệp niêm yết được phân tích, có tới 23 đơn vị dự báo tăng trưởng trong quý III/2025, nổi bật ở nhóm bán lẻ, thép, cảng biển và nhiệt điện. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét trong nền kinh tế: trong khi một số ngành vẫn chịu áp lực từ chi phí và nhu cầu chưa ổn định, thì nhóm tiêu dùng bán lẻ lại cho thấy sức bật rõ rệt nhờ sự dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại và xu hướng tiêu dùng ổn định hơn.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng lên nhóm Secondary Emerging Market vào tháng 9/2026, nhiều định chế tài chính toàn cầu như J.P. Morgan, HSBC, SSI Research, và SHS Research đồng loạt dự báo dòng vốn ngoại quy mô lớn sẽ chảy mạnh vào Việt Nam ngay từ cuối năm nay, với tâm điểm là các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản vững chắc như Tập đoàn Masan (HoSE: MSN).

Theo J.P. Morgan, Việt Nam có thể thu hút 1,3 tỷ USD dòng vốn thụ động trong giai đoạn đầu của đợt nâng hạng, với khoảng 22 cổ phiếu lớn tiềm năng được thêm vào rổ FTSE Emerging Index, trong đó MSN được xem là ứng viên sáng giá nhờ quy mô vốn hóa, thanh khoản, và vị thế top đầu ngành trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ. SHS Research cũng ước tính tổng dòng vốn vào có thể lên tới 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD dòng vốn thụ động và 1,9 tỷ USD dòng chủ động, trong đó các quỹ chủ động có xu hướng "đi trước" để đón đầu cơ hội trước kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026

Tăng trưởng bền vững từ sự cộng hưởng trong cùng hệ sinh thái

Đà tăng trưởng quý III của Masan được củng cố bởi sự cộng hưởng trong toàn hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ. WinCommerce tiếp tục dẫn đầu khi doanh thu quý III vượt 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ mở rộng mạng lưới hợp lý, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ.

Masan MEATLife (UpCom: MML) cũng cho thấy cải thiện rõ rệt về lợi nhuận: tháng 8/2025 ghi nhận doanh thu 999 tỷ đồng và lãi ròng 35 tỷ đồng. Việc tập trung vào thịt mát và thực phẩm chế biến giá trị gia tăng đã giúp mảng này dần khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận chung. Song song đó, Phúc Long sau quá trình tái cơ cấu mô hình hoạt động đã đi vào ổn định, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng hiệu quả cao tại Hà Nội và TP.HCM, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.Trong khi đó, Masan Consumer (UpCom: MCH) dù chịu áp lực từ thay đổi kênh phân phối và mùa vụ, nhưng triển vọng quý IV vẫn được đánh giá tích cực nhờ bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Nhìn chung, sự phục hồi đồng đều ở các mảng từ bán lẻ, thực phẩm, đồ uống… đã giúp cơ cấu lợi nhuận chung trở nên ổn định hơn. VCBS dự báo trong quý III/2025, doanh thu MSN có thể đạt 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.700 tỷ đồng. Với đà này, doanh thu cả năm ước đạt 85.000 – 87.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 – 5.600 tỷ đồng, mức tăng trưởng từ 30% đến 75% so với năm 2024. Đây là cơ sở để các tổ chức phân tích tin tưởng rằng doanh nghiệp không chỉ hoàn thành mà còn có thể vượt kế hoạch năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi chi phí đầu tư mở rộng và thay đổi hành vi tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, việc duy trì đà tăng trưởng hai chữ số cho thấy khả năng thích ứng và vận hành hiệu quả của Masan trong giai đoạn thị trường chuyển mình mạnh mẽ.

Kết quả dự báo quý III/2025 cho thấy nhóm doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều biến động. Sự cải thiện lợi nhuận ở nhiều mảng kinh doanh, cùng với các dự báo lạc quan từ các công ty chứng khoán, phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào khả năng phục hồi của thị trường nội địa. Triển vọng tăng trưởng của nhóm tiêu dùng – bán lẻ được củng cố, song để biến kỳ vọng thành kết quả thực tế, doanh nghiệp vẫn cần thích ứng nhanh với biến động chi phí, cạnh tranh và hành vi tiêu dùng đang thay đổi.