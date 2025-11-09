Khổ như gia đình hoàng gia này: Bỏ 60.000 tỷ mua bách hoá nổi tiếng bậc nhất thế giới vẫn bị khoá bánh, phạt 3 triệu đồng vì đỗ siêu xe ngay chân toà nhà

Cuối tháng 7/2010, một cảnh tượng diễn ra ở Knightsbridge đã khắc họa rõ nét sự tương phản giữa sự giàu có toàn cầu và quy định địa phương một cách sống động như phim điện ảnh. Hai chiếc siêu xe màu xanh nhạt bị khóa bánh xe bên ngoài bách hoá Harrods trên đường Brompton (London, Vương quốc Anh), thu hút đám đông, chụp ảnh và vô số bình luận của báo chí.

Đáng chú ý là chỉ vài tháng trước đó, Harrods đã được Qatar Holding mua lại với giá khoảng 2,3 tỷ đô la dưới triều đại của của Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Quốc vương Qatar từ năm 1995 đến năm 2013. Gia đình Al Thani vừa trở thành người quản lý mới của một trong những cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất London, vậy mà ở đây lại có hai chiếc xe màu xanh nhạt đặc trưng của họ bị khóa ngay trước cửa hàng.

Theo tờ The Telegraph, vụ việc xảy ra vào một buổi chiều ngày thường trong tuần lễ 22/7/2010, khi các nhân viên thực thi pháp luật từ Khu Hoàng gia Kensington và Chelsea đã bắt giữ những chiếc xe này vì đỗ xe vi phạm quy định địa phương. Những chiếc xe liên quan bao gồm một chiếc Koenigsegg CCXR trị giá khoảng 2 triệu đô la vào thời điểm đó và một chiếc Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce trị giá khoảng 500.000 đô la.

Cả hai đều được sơn màu xanh nhạt, màu sắc gắn liền với đội xe của gia đình Al Thani ở London. Những chiếc xe được đỗ nối đuôi nhau bên ngoài cửa hàng, càng làm nổi bật vẻ ngoài của chúng khi bị khoá bánh.

Harrods khi đó từ chối xác nhận quyền sở hữu những chiếc xe này. Người phát ngôn chỉ đưa ra một câu trả lời đơn giản mà không đưa ra thêm ngữ cảnh nào: "Mọi vấn đề liên quan đến vé đậu xe và việc thực thi luật lệ đều thuộc thẩm quyền của Quận Hoàng gia Kensington và Chelsea."

Về phần mình, hội đồng đã tỏ ra kiên quyết và không hề hối lỗi. Một đại diện giải thích rằng Kensington và Chelsea là một trong những nơi thiếu hụt chỗ đậu xe dân cư trầm trọng nhất cả nước và ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo cư dân có thể sử dụng các vị trí được phân bổ.

Người phát ngôn lưu ý: "Để giữ chỗ cho họ, chúng tôi phải ngăn chặn du khách chiếm dụng chỗ đậu xe của cư dân và kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy việc khoá bánh là biện pháp răn đe hiệu quả nhất."

Các báo cáo cho thấy chi phí để tháo kẹp và xử phạt lên tới hơn 100 bảng Anh mỗi xe, tùy thuộc vào thời gian nộp phạt. Một số tờ báo trích dẫn mức phạt dân sự tiêu chuẩn khoảng 70 bảng Anh (khoảng 100 đô la Mỹ vào năm 2010) cho việc giải quyết sớm. Giới quan sát chỉ ra rằng mặc dù mức phạt không đáng kể so với giá trị của những chiếc xe, nhưng ý nghĩa thực sự nằm ở tính biểu tượng.

Sự kiện này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong "mùa siêu xe" năm đó. “Mùa siêu xe” là khoảng thời gian vào mùa hè khi những chiếc xe giá trị cao từ các quốc gia vùng Vịnh xuất hiện với số lượng lớn trên khắp London. Những chuyến xe theo mùa này thường gắn liền với việc lái xe trưng bày, đỗ xe ven đường để dễ nhìn thấy và đám đông tụ tập chụp ảnh những cỗ máy quý hiếm.