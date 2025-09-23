Khoản "thuế nhân tài" gần 3 tỷ của ông Trump: Trao cơ hội vàng cho các đối thủ cạnh tranh với Mỹ, bao gồm cả Trung Quốc

Cánh cửa Mỹ khép lại, loạt cánh cửa mở ra khắp toàn cầu

Động thái tăng phí được chính quyền Trump công bố hôm thứ Sáu vừa qua, có hiệu lực ngay từ Chủ nhật, với lý do “bảo vệ việc làm cho người Mỹ”. Theo đó, các công ty phải trả khoản phí khổng lồ để xin visa cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Trong nhiều năm qua, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, Meta, Apple và Google đã phụ thuộc mạnh mẽ vào H-1B để tuyển dụng kỹ sư và chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Chỉ riêng Amazon, tính đến cuối tháng 6 năm nay, đã có hơn 14.000 nhân viên sở hữu visa H-1B.

Phản ứng trước chính sách này, Ấn Độ cho rằng đây là quyết định “có thể gây hậu quả nhân đạo”, khi hàng chục nghìn lao động nước này phụ thuộc vào chương trình để làm việc tại Mỹ.

Cơ hội “ngàn vàng” cho phần còn lại của thế giới

Charles-Henry Monchau, Giám đốc đầu tư tại Syz Group, nhận định việc áp đặt mức phí khổng lồ sẽ làm suy yếu sức hút của Mỹ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. “Điều này có thể là cơ hội lớn cho Anh, châu Âu, Dubai, thậm chí cả Trung Quốc, trong việc mở cửa đón nhân tài toàn cầu,” ông nói.

Cùng quan điểm, Harry Stebbings — nhà sáng lập quỹ đầu tư 20VC — gọi đây là “cơ hội lớn nhất mà ông Trump đã vô tình trao cho châu Âu”. Ông kêu gọi chính phủ Anh áp dụng cơ chế cấp nhanh cho toàn bộ đơn xin H-1B, biến quốc gia này thành “nam châm thu hút nhân tài”.

Truyền thông Anh cho biết Thủ tướng Keir Starmer đang xem xét kế hoạch bãi bỏ phí visa cho các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và nghiên cứu — một chính sách hoàn toàn trái ngược với Nhà Trắng.

“Cơ hội chưa từng có tiền lệ”

Barney Hussey-Yeo, CEO của startup AI Cleo tại London, tiết lộ ông đã nhận hơn 1.000 tin nhắn từ các kỹ sư và chuyên gia Mỹ sau khi thông tin tăng phí lan ra. “Đây là những cử nhân khoa học máy tính xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu, hiện đang làm việc cho các tập đoàn công nghệ lớn. Chất lượng nhân sự thật sự vượt trội,” ông nói.

Theo Hussey-Yeo, Anh nên nắm bắt mọi cơ hội để trở thành “điểm đến mặc định” của nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới này.

Tại Mỹ, một số công ty cũng tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Shahriar Tajbakhsh, đồng sáng lập Metaview (San Francisco), đã kêu gọi nhân tài toàn cầu ứng tuyển, khẳng định công ty “sẵn sàng hành động nhanh”.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng với các công ty công nghệ, khoản phí 100.000 USD “chỉ là sai số làm tròn so với giá trị mà mỗi thành viên mang lại”.

Động thái tăng phí visa H-1B của Tổng thống Trump có thể khiến Mỹ mất đi lợi thế thu hút nhân tài quốc tế, đồng thời tạo ra làn sóng dịch chuyển lớn sang các trung tâm công nghệ khác. Khi Mỹ đóng cửa, cánh cửa lại rộng mở cho châu Âu, Trung Đông và châu Á trong cuộc đua giành những bộ óc xuất sắc nhất toàn cầu.

Tham khảo: CNBC﻿