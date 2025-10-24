Khoan thủng 2.000 m đất đá, quốc gia BRICS bất ngờ mở khóa “mỏ vàng đen” với trữ lượng hơn 100 triệu tấn, củng cố vị thế an ninh năng lượng

Sinopec, công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, cho biết một giếng khoan mới tại Lưu vực Tứ Xuyên đã sản xuất ra lưu lượng lớn dầu và khí phiến sét, với sản lượng mỗi ngày đạt 38,64 mét khối dầu và 10.000 mét khối khí.

Kết quả này xác nhận việc phát hiện một mỏ dầu đá phiến mới với trữ lượng ước tính vượt 100 triệu tấn, đánh dấu nỗ lực mở rộng đáng kể quy mô nguồn tài nguyên dầu khí phi truyền thống của Trung Quốc, trích dẫn Tân Hoa Xã.

Dầu đá phiến chủ yếu là hydrocarbon lỏng được giữ lại trong các thành tạo đá phiến sét, có thể được khai thác để tinh chế. Dầu đá phiến sét thường được tìm thấy trong đá phiến sét giàu hữu cơ và các lớp xen kẽ mỏng của đá cacbonat, đá sa thạch và đá phiến sét. Đây được xem là động lực then chốt để duy trì sản lượng dầu thô ổn định lâu dài của Trung Quốc.

Giếng khoan mang tên Qiluye-1, nằm ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, đã được khoan vào các vỉa chứa đá phiến sét sâu hơn 2.000 mét dưới lòng đất, với mặt cắt ngang kéo dài hơn 2km và tiếp cận gần 40 mét đá phiến chứa dầu.

Theo CCTV, phát hiện cho thấy một loại tầng đá phiến sét chất lượng cao mới trải rộng trên 1.000 km vuông trong khu vực – báo hiệu triển vọng thăm dò và phát triển tiềm năng. Đại diện từ chi nhánh thăm dò của Tập đoàn Dầu khí Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) cho biết, dầu đá phiến tại giếng Qiluye-1 được chôn vùi ở độ sâu tương đối nông, có chất lượng cao và tiềm năng sinh lợi đáng kể.

Phát hiện tại lưu vực Tứ Xuyên cho thấy sự tự lực ngày càng tăng và chuyên môn kỹ thuật của Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác đá phiến. Với nguồn tài nguyên chưa được khai thác dồi dào và năng lực khoan tiên tiến, Trung Quốc đang trên đà đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu năng lượng sạch và đa dạng.﻿

Trước đó, mỏ khí phiến sét Qijiang đã được phát hiện vào năm 2022 với trữ lượng đã được chứng minh lên tới hàng trăm tỷ mét khối khí phiến sét. Sản lượng cao của cả dầu và khí phiến sét từ giếng Qiluye-1 đã mở rộng danh mục tài nguyên phi truyền thống của khu vực.

Theo CCTV, sản lượng dầu đá phiến của Trung Quốc đạt 705.000 tấn trong năm 2024, tăng 308.000 tấn so với năm trước. Đến năm 2025, hơn 200 triệu tấn trữ lượng dầu đá phiến địa chất cùng 12,35 tỷ mét khối khí.

Dù Trung Quốc sở hữu lượng dầu và khí đá phiến rất lớn, nhưng việc khai thác gặp nhiều khó khăn và hiện sản lượng dầu đá phiến chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng dầu trong nước.

Trung Quốc có tiềm năng lớn về tài nguyên đá phiến, đặc biệt là khí tự nhiên, nhưng việc khai thác lại rất phức tạp do địa chất các tầng đá tại đây rất phức tạp, khác biệt so với Mỹ.

Dù vậy, hoạt động thăm dò đá phiến vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm gia tăng sản lượng dầu khí nội địa, từ đó giảm sự phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.