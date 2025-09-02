Khoảng cách xa, yêu thương vẫn gần: Vinamilk Optimum tiếp sức hậu phương dịp 2/9

Trong không khí cả nước chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, nhiều nữ quân nhân đã lên đường làm nhiệm vụ. Từ bốn tháng trước, họ tham gia tập luyện cho các hoạt động diễu dành - diễu binh tại đơn vị, cách xa gia đình hàng nghìn cây số.

Khi các nữ quân nhân đang trong những ngày tập luyện, ở quê nhà, hậu phương gồm ông bà, cha và người thân chia nhau trách nhiệm chăm sóc con. Họ chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, theo dõi giấc ngủ và sức khỏe hằng ngày, đồng thời duy trì nề nếp sinh hoạt của trẻ.

Về phía người mẹ, mỗi cuộc gọi về nhà là cầu nối quan trọng với gia đình và con cái. Chị Trần Thị Linh Chi (Khối Nữ chiến sĩ Biệt động), một trong những nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ A80, tranh thủ sau buổi tập luyện để gọi điện cho các con.

Chị Chi chia sẻ: "Khi thấy hai bé ríu rít kể chuyện ở nhà, vẫn khỏe mạnh và nghe lời bố, tôi phần nào yên tâm hơn để tiếp tục tập luyện và hoàn thành nhiệm vụ phía trước". Trong những khoảnh khắc kết nối cùng con, chị cũng không quên dặn dò con phải luôn ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ và yêu thương lẫn nhau.

Tuy vậy, nỗi lo cho con vẫn hiện hữu dù đã có những lời dặn dò từ người mẹ. Ông bà hay bố cũng chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về dinh dưỡng và các phương pháp chăm sóc trẻ để bảo đảm con được phát triển khỏe mạnh trong giai đoạn quan trọng, nhất là đối với hệ tiêu hóa hay đề khoáng của con.

Chiều 26/08, nhãn hàng Vinamilk tiếp thêm sự đồng hành tới hậu phương có mẹ là nữ quân nhân công tác trong dịp lễ thông qua những phần quà ý nghĩa. Chương trình phối hợp cùng Ban Tổ chức A80 trao 80 phần quà với tổng trị giá 160 triệu đồng, cho các nữ quân nhân Quân khu 7 và Quân khu 4 có con nhỏ từ 2–7 tuổi tham gia diễu binh, diễu hành.

Đại diện Vinamilk trao 80 phần quà đến các nữ quân nhân Quân khu 4 và Quân khu 7 có con nhỏ, đang tham gia nhiệm vụ A80. Ảnh: Vinamilk

Các phần quà là voucher sản phẩm Vinamilk Optimum, dòng sữa bột trẻ em lấy cảm hứng từ các dưỡng chất có trong sữa mẹ, với công thức độc quyền chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (*), chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ. Đây cũng là bước tiến giúp trẻ được tiếp cận gần hơn với nguồn dưỡng chất giàu giá trị tiềm năng như sữa mẹ, đặc biệt hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và hỗ trợ đề kháng. Trong bối cảnh nhiều nữ quân nhân phải xa con, Optimum mang đến giải pháp dinh dưỡng đồng hành, giúp trẻ vẫn tận hưởng những lợi ích vốn có từ sữa mẹ, đồng thời gửi gắm sự sẻ chia tinh thần để các gia đình thêm an tâm nơi hậu phương.

Những món quà từ Vinamilk Optimum gửi gắm sự sẻ chia, đồng hành cùng gia đình nữ quân nhân trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ. Ảnh: Vinamilk

Đại diện nhãn hàng, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing, cho biết: "Trong sự kiện trọng đại của đất nước, nhiều người mẹ đã tạm gác lại hạnh phúc riêng để hướng đến niềm tự hào chung. Với những món quà từ Optimum, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hậu phương của những người mẹ này, để trẻ luôn được chăm sóc và yêu thương. Khi mẹ và gia đình an tâm, hành trình lớn khôn của con mới thật sự trọn vẹn".

Hơn hết, với hoạt động lần này, Vinamilk bày tỏ sự tri ân tới những người mẹ – niềm tự hào của gia đình và xã hội. Doanh nghiệp cũng khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng các gia đình Việt, không chỉ qua sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế mà còn bằng những hành động thiết thực.

Có thể thấy, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là rào cản với tình cảm giữa các thành viên. Khi có sự kết nối của mẹ, sự san sẻ của hậu phương và sự đồng hành từ doanh nghiệp, trẻ vẫn nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc cần thiết.

Với voucher được trao tặng, các gia đình có thể mua sữa Optimum tại hệ thống cửa hàng Vinamilk. Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk Optimum hiện là dòng sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam (*) được bổ sung đến 6 HMO bao gồm: 2'-FL, 3-FL, LNT, 3-SL, 6'-SL và DFL, thành phần chiếm 58% (**) tổng lượng HMO có trong sữa mẹ, với đủ 3 nhóm HMO hỗ trợ cả sức khỏe hệ tiêu hóa và sức đề kháng cho bé.

