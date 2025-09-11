Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảnh khắc kinh hoàng: Đường sập bất ngờ khiến người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất ở Thái Lan

11-09-2025 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Một cán bộ đô thị ở Chiang Mai (Thái Lan) bị đất và bê tông đường sập đè trúng khi đang kiểm tra hệ thống thoát nước, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào lúc 11h36 ngày 10/9, lực lượng cứu hộ thị trấn Don Kaew phối hợp cùng đội cứu hộ con người và động vật đã khẩn cấp có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo một cán bộ đô thị gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Mae Rim, tỉnh Chiang Mai.

Clip hiện trường vụ việc

Khoảnh khắc kinh hoàng: Đường sập bất ngờ khiến người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất ở Thái Lan- Ảnh 1.

Khoảnh khắc kinh hoàng: Đường sập bất ngờ khiến người đàn ông bị chôn vùi dưới lòng đất ở Thái Lan- Ảnh 2.

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, cán bộ thuộc phòng công trình đô thị thị trấn Don Kaew. Ông xuống kiểm tra quá trình đào hệ thống thoát nước dưới lòng đường nhằm đẩy nhanh việc xả nước, do mực nước dâng cao, có nguy cơ gây ngập khu vực kinh doanh buôn bán của người dân.

Tuy nhiên, trong lúc đang làm nhiệm vụ, bất ngờ đất và tấm bê tông mặt đường sụt lún, đổ sập đè lên người khiến ông bị vùi lấp. Các đội cứu hộ đã mất khoảng 20 phút để đào bới, giải cứu và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển gấp đến Bệnh viện Nakornping, tỉnh Chiang Mai. Hiện tại, người đàn ông vẫn đang được điều trị tích cực trong phòng hồi sức cấp cứu (ICU).

Nguồn: thairath

Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

