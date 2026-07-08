Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc mưa lũ cuốn trôi căn nhà 2 tầng, 6 người may mắn thoát nạn

| | Sống

Căn nhà nằm cách suối khá xa, tuy nhiên nước lũ dâng cao đã gây sạt lở từ khu vực bãi ruộng, ăn sâu vào nền móng khiến công trình không còn khả năng chịu lực và bị sập.

Sau những ngày mưa lớn, nhiều xã ở Lai Châu như: Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp, Than Uyên, Sìn Hồ… bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa của người dân.

Do mưa lũ kéo dài vào khoảng 8 giờ sáng nay (8/7), một ngôi nhà 2 tầng của người dân tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu đã bị đổ sập hoàn toàn. Được biết, trong nhà có 6 người sinh sống và may mắn tất cả đều an toàn.

Khoảnh khắc ngôi nhà 2 tầng bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin trên báo Lao Động, người dân địa phương cho hay căn nhà nằm cách suối khá xa, tuy nhiên nước lũ dâng cao đã gây sạt lở từ khu vực bãi ruộng, ăn sâu vào nền móng khiến công trình không còn khả năng chịu lực và bị sập. Khoảnh khắc ngôi nhà bị lũ cuốn đã được người dân quay lại, rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền các địa phương ở Lai Châu đã khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, khe suối khi nước dâng cao, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các lực lượng chức năng đang theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, chấm dứt mưa dông

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày mai (9/7), một bệnh viện được đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu chính thức đi vào hoạt động

Ngày mai (9/7), một bệnh viện được đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu chính thức đi vào hoạt động Nổi bật

Máy bay Boeing 737 chở nhiều người bất ngờ mất tích trên biển, dữ liệu radar hé lộ diễn biến khó hiểu

Máy bay Boeing 737 chở nhiều người bất ngờ mất tích trên biển, dữ liệu radar hé lộ diễn biến khó hiểu Nổi bật

3 con giáp sắp "bùng nổ" tài lộc trong 10 ngày tới: Thu nhập kép, cơ hội dồn dập, tiền chảy ào ào về túi

3 con giáp sắp "bùng nổ" tài lộc trong 10 ngày tới: Thu nhập kép, cơ hội dồn dập, tiền chảy ào ào về túi

16:13 , 08/07/2026
Lời khuyên cho những ai thường vo gạo trong nồi cơm

Lời khuyên cho những ai thường vo gạo trong nồi cơm

16:07 , 08/07/2026
Số điện thoại lạ yêu cầu kết bạn Zalo, hướng dẫn tích hợp thông tin VNeID, người phụ nữ SN 1967 lập tức trình báo công an, bảo toàn 205 triệu đồng trong tài khoản Agribank

Số điện thoại lạ yêu cầu kết bạn Zalo, hướng dẫn tích hợp thông tin VNeID, người phụ nữ SN 1967 lập tức trình báo công an, bảo toàn 205 triệu đồng trong tài khoản Agribank

15:53 , 08/07/2026
3 loại cây được cho là mang "năng lượng xấu", không nên trồng quanh nhà

3 loại cây được cho là mang "năng lượng xấu", không nên trồng quanh nhà

15:50 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên