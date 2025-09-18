Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảnh khắc trong lớp học khiến triệu người rơi nước mắt: "Mình có mẹ là đã quá may mắn rồi'

18-09-2025 - 14:50 PM | Sống

Đoạn clip ngắn trong lớp học mang đến bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về sự đồng cảm và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô giáo tiểu học chia sẻ về học trò của mình. Những lời nói của cô đã khiến nhiều người dừng lại để suy ngẫm về giá trị của tình mẫu tử và sự trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Trong đoạn clip, cô giáo kể lại một kỷ niệm trong lớp học, khi cô hỏi một em học sinh về mẹ của em. Em học sinh trả lời rằng em không biết và ngay lập tức một vài bạn trong lớp bật cười. Thay vì bỏ qua, cô giáo đã dừng lại, nhìn các học trò và bắt đầu trò chuyện đầy thấm thía về khoảnh khắc này: “Cô không hiểu tại sao các bạn cười khi mà biết là người ta không có mẹ đó. Các bạn có biết là mình có mẹ là mình rất may mắn không?”. Lời nói của cô khiến cả lớp im lặng, ngay cả những học sinh vốn hay cười đùa cũng bắt đầu lắng lại để suy nghĩ.

Khoảnh khắc trong lớp học khiến triệu người rơi nước mắt: "Mình có mẹ là đã quá may mắn rồi'- Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của cô giáo nhận về “bão tim”. (Nguồn: Lê Kim Nhi)

Tiếp tục câu chuyện, cô giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của mẹ trong cuộc sống mỗi người. Cô giải thích rằng mẹ không chỉ là người sinh ra mình mà còn là người dõi theo từng bước trưởng thành: “Đó là người đẻ mình ra đúng không? Nuôi mình lớn, ru mình ngủ, ẵm mình trên tay, mua cho mình quần áo, sách vở. Đi làm kiếm tiền nuôi mình khôn lớn”.

Cô giáo cũng đặt ra một tình huống khiến các em phải hình dung cảm giác mất mát: “Nếu một ngày nào đó mẹ tự nhiên biến mất và mình không còn thấy mẹ nữa, không còn nghe tiếng mẹ gọi, không còn thấy dáng mẹ trong bếp, mẹ cũng không đi chợ mua đồ, mẹ cũng không xuất hiện ở đâu, thì các bạn nghĩ ngày đó mình sẽ như thế nào? Mình buồn hay vui?”.

Qua câu chuyện, cô muốn các học sinh hiểu rằng sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống là một điều quý giá và không nên coi đó là hiển nhiên. Cô hỏi: “Vậy tại sao khi nghe bạn nói là không có mẹ, mình lại cười?”. Câu hỏi ấy không chỉ khiến lớp học im lặng mà còn khiến nhiều người xem clip xúc động, tự suy ngẫm về tình cảm gia đình.

Khoảnh khắc trong lớp học khiến triệu người rơi nước mắt: "Mình có mẹ là đã quá may mắn rồi'- Ảnh 2.

Qua câu chuyện, cô muốn các học sinh hiểu rằng sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống là một điều quý giá. (Nguồn: Lê Kim Nhi)

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh và giáo viên đồng cảm với cách cô giáo dẫn dắt bài học về tình cảm gia đình, cho rằng đây không chỉ là bài học dành cho trẻ em mà còn là lời nhắc nhở người lớn khi phải biết trân trọng những người thân yêu.

Một số bình luận của dân tình:

- Xem clip mà thấy xúc động quá, mới nhận ra đôi khi mình quá vô tư với những điều bình thường nhưng vô giá.

- Cô giáo dạy quá khéo, vừa dạy chữ vừa dạy con biết trân trọng gia đình, đúng là bài học quý giá.

- Clip này nhắc nhở mình hãy trân trọng gia đình mỗi ngày, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc.

- Các con may mắn khi có cô giáo dạy không chỉ kiến thức mà còn dạy cách sống và yêu thương.

- Đúng là những điều giản đơn nhưng lại khiến người lớn cũng phải suy ngẫm về gia đình và tình cảm.

- Mỗi lần xem clip này lại thấy ấm lòng, vừa xúc động vừa nhắc nhở bản thân sống biết ơn hơn.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong lớp học, câu chuyện của cô giáo và em học sinh đã khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị của tình mẫu tử. Nó nhắc nhở cả trẻ em lẫn người lớn biết trân trọng những người thân yêu, những điều tưởng chừng bình thường nhưng thực sự vô cùng quý giá trong cuộc sống hàng ngày.

Giáo viên mầm non "than trời": Sợ nhất gặp 3 kiểu phụ huynh đón con, đặc biệt kiểu thứ 2 rất nhiều người mắc phải

Theo Đông

