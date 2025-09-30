Khởi công cầu ven biển An Biên - Rạch Giá gần 4.000 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định dự án là công trình giao thông then chốt, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của An Giang và khu vực Tây Nam Bộ.

Ông Thức yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện hiện, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, giám sát chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thực hiện, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Cầu ven biển An Biên - Rạch Giá dài 2,8km, với 6 làn xe, Tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng.

Theo ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng An Giang, thiết kế cầu lấy cảm hứng từ “mái tóc huyền thoại” của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, với đường cong mềm mại phản chiếu trên mặt nước biển Tây. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành biểu tượng mới của An Giang , vừa mang giá trị kiến trúc - văn hóa, vừa góp phần mở rộng không gian phát triển hướng biển.

Phối cảnh dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển nối An Biên - Rạch Giá.

Dịp này, Liên danh nhà thầu trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn tại Rạch Giá, Châu Đốc, Long Xuyên và Tây Yên, tổng trị giá 1,4 tỷ đồng.