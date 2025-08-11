Khởi công Happy One Mori: Dự án 1.441 sản phẩm tại Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh

Trên hành trình hơn 20 năm, Vạn Xuân Group đã tạo dấu ấn với nhiều dự án được đánh giá cao. Trong đó, Happy One Mori là sản phẩm mới nhất thuộc chuỗi thương hiệu nhà ở cao tầng - Happy One do Tập đoàn Vạn Xuân phát triển – đơn vị vừa được vinh danh là "Nhà phát triển BĐS tầm trung tốt nhất Việt Nam" tại Dot Property Vietnam Awards 2025.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Đông Bắc, TP Hồ Chí Minh. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố, các phường liên kết cũng như hơn 11 khu - cụm công nghiệp trong khu vực. Bên cạnh yếu tố vị trí, điểm nổi bật của Happy One Mori nằm ở định hướng phát triển không gian sống xanh, hiện đại và chất lượng dành cho cư dân đô thị mới.

Tổng diện tích khu đất hơn 10.800 m², được quy hoạch đồng bộ và thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại.

Happy One Mori có quy mô gồm 02 tháp cao 33 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 1.441 sản phẩm đa dạng gồm: officetel, căn hộ và căn TMDV với tổng dân số dự kiến khoảng 2.900 người. Bên cạnh nhóm sản phẩm chủ lực là căn hộ với không gian được tối ưu hóa công năng sử dụng, đón ánh sáng và gió tự nhiên, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân trẻ, gia đình hiện đại; Nhóm căn Officetel sẽ là sản phẩm tạo hấp lực lớn cho đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật cao đang làm việc tại "thủ phủ công nghiệp phía Nam".

Ông Trịnh Xuân Hà – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Vạn Xuân Group phát biểu tại Lễ Khởi công sáng ngày 09/08/2025.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Vạn Xuân Group cho biết: "Happy One Mori là dự án tiếp theo trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thật với những giá trị bền vững dành cho cư dân khu vực Đông Bắc thành phố. Chúng tôi chú trọng từ thiết kế, tiện ích đến tiến độ, lựa chọn các đối tác uy tín nhằm đảm bảo chất lượng công trình, chất lượng bàn giao để mang đến những trải nghiệm sống đúng nghĩa cho cư dân tương lai".

Happy One Mori được triển khai với sự hợp tác từ các đối tác uy tín. Trong đó INNO đảm nhiệm tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan; Long Giang Foundation phụ trách thi công phần cọc đại trà; ICP Project tư vấn giám sát toàn bộ dự án; Ngân hàng MB là đơn vị tài trợ tài chính.

Tại Lễ khởi công, Vạn Xuân Group cũng đã dành sự tri ân đến các đối tác tham gia dự án Happy One Mori.

Bên cạnh năng lực triển khai và tài chính ổn định, điểm cộng của dự án còn đến từ việc kế thừa giá trị của chuỗi căn hộ Happy One. Trước đó, các dự án mang thương hiệu này tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương (cũ) đều được thị trường đánh giá cao về tiến độ, chất lượng bàn giao và nhanh chóng trao giấy chứng nhận cho cư dân sở hữu. Happy One Mori không nằm ngoài định hướng này, tiếp tục đặt yếu tố minh bạch và uy tín làm nền tảng xuyên suốt quá trình triển khai.

Theo định hướng phát triển một cộng đồng cư dân tri thức, có phong cách sống hiện đại và văn minh, Happy One Mori được tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng, nổi bật với không gian cảnh quan xanh mát, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, hồ bơi gia nhiệt, khu chiếu phim, khu vui chơi trẻ em,… đáp ứng toàn diện nhu cầu sống – thư giãn – kết nối của cư dân.

Happy One Mori chính thức Khởi công xây dựng ngày 09/08/2025.

Với những bước chuẩn bị bài bản và sự góp mặt của các đối tác năng lực hàng đầu, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ bất động sản ngay cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị phường Lái Thiêu, Happy One Mori còn là lựa chọn an cư – đầu tư hấp dẫn.

Ngay sau Lễ khởi công, các hoạt động xây dựng sẽ được đẩy mạnh với cam kết đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Vạn Xuân Group cùng các đối tác đặt mục tiêu mang đến cho thị trường và cộng đồng một sản phẩm đẹp về thiết kế, chuẩn về chất lượng, pháp lý minh bạch và giá trị cao.