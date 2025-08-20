Khởi công KCN Tây Bắc Hồ Xá - Tâm điểm đầu tư tại Bắc Trung Bộ

Lễ khởi công có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành địa phương, các nhà đầu tư, đơn vị thi công, cùng các đối tác trên địa bàn cả nước.

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá đã thành công mang đến một sự kiện đầy ấn tượng. Tiêu biểu phải kể đến khoảnh khắc kết nối, phát sóng trực tiếp chương trình của Đài truyền hình Việt Nam để cùng lắng nghe Thủ tướng Chính phủ phát biểu, hòa chung bầu không khí của chuỗi sự kiện Lễ khánh thành, khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đây không chỉ là cột mốc lớn với nhà phát triển bất động sản công nghiệp Amber Industrial Parks, mà còn là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Cũng trong khuôn khổ của Lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Nga – Đại diện Amber Industrial Parks và đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trao Biên bản Ghi nhớ Hợp tác cho ba nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, gồm: Công ty TNHH MTV Đại Cát Quảng Trị, Công ty TNHH KAS E&C (Việt Nam), Công ty CP Đầu tư Trường An Hải Phòng. Đây là minh chứng cho niềm tin của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp nói riêng và thương hiệu Amber Industrial Parks nói chung.

Vị trí chiến lược với lợi thế tam giác "thủy - không - bộ"

Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá được quy hoạch trên diện tích 214,77ha với tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn tại tỉnh Quảng Trị, được định hướng tiếp nhận đa dạng ngành nghề, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp – logistics – chế biến chế tạo theo quy hoạch tỉnh đến năm 2030.

Khu công nghiệp sở hữu vị trí đặc biệt thuận lợi, kết nối trực tiếp với 2 tuyến Quốc lộ 1A - Quốc lộ 9D, nằm tiệm cận tuyến đường sắt Bắc Nam giúp hình thành mạng lưới vận tải đường bộ – đường sắt liên kết toàn vùng. Về phía Đông Nam, dự án chỉ cách Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy khoảng 60km, mở ra khả năng vận chuyển hàng hóa nhanh chóng đến các thị trường xuất khẩu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong tương lai, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá sẽ nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp của sân bay Quảng Trị – công trình chiến lược đang được thúc đẩy mạnh mẽ, kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển hàng không mới trong khu vực, giúp hoàn chỉnh tam giác vận tải "thủy – không – bộ" mà dự án đón đầu.

Bên cạnh lợi thế nổi bật về tiềm năng logistics đa phương tiện, Khu công nghiệp cũng đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, giúp doanh nghiệp triển khai vận hành nhanh chóng, tối ưu chi phí. Có thể kể đến: hệ thống giao thông nội bộ với trục chính rộng 30 - 45m và trục nhánh rộng 13 - 19.5m, khu xử lý nước thải với kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, hệ thống thoát nước, nguồn cung điện và nước sạch tiêu chuẩn cùng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khác.

Phát triển song hành cùng Quảng Trị mới

Việc khởi công Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá diễn ra trong thời điểm mang ý nghĩa lịch sử, khi Quảng Trị - Quảng Bình chính thức hợp nhất hành chính, mở rộng không gian phát triển và tái định vị vai trò của mình trên bản đồ kinh tế miền Trung.

Với định hướng trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp tại khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Quảng Trị đang tập trung đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng cửa khẩu – cảng biển – sân bay – cao tốc và tăng tốc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu. Các dự án như Cảng biển Mỹ Thủy, đường sắt liên vận quốc tế, sân bay Quảng Trị, cao tốc Bắc Nam… đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, tỉnh còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như rừng trồng gỗ lớn, khoáng sản, năng lượng gió, thủy điện… cùng nguồn lao động dồi dào với chi phí cạnh tranh, phù hợp để phát triển các ngành chế biến sâu, xuất khẩu và sản xuất tiêu dùng nội địa.

Theo thống kê từ cơ quan quản lý nhà nước, tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt khoảng 28.560 tỷ đồng, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm 2024. Về thu hút đầu tư nước ngoài, toàn tỉnh có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư 2.789,032 triệu USD. Những con số tích cực này càng củng cố thêm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng đầu tư tại Quảng Trị.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nga (Đại diện Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá) khẳng định: "Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá không chỉ là dự án đầu tư kinh tế, mà còn là lời cam kết dàihạn với tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của khu công nghiệp sẽ song hành với định hướng chiến lược của tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm, thu hút dòng vốn và lan tỏa giá trị đến cộng đồng địa phương."

Cơ hội cho các doanh nghiệp tiên phong

Trước bối cảnh Việt Nam đang khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp trong nước đang chủ động tìm kiếm những địa bàn mới có quỹ đất linh hoạt, hạ tầng đồng bộ và chi phí đầu tư hợp lý. Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá tại Quảng Trị chính là một trong những điểm đến hấp dẫn tại miền Trung hiện nay.

Không chỉ thu hút doanh nghiệp nội địa, Khu công nghiệp còn ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và châu Âu đã bắt đầu tiếp cận thông tin từ các hoạt động xúc tiến của địa phương, đồng thời lên kế hoạch khảo sát địa điểm đầu tư trong năm 2025.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi, việc tối ưu vận hành, khả năng tiếp cận đồng thời thị trường nội địa và xuất khẩu là bài toán được đặt lên hàng đầu. Với vị trí chiến lược, chi phí cạnh tranh và định hướng phát triển bền vững, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá song hành cùng tỉnh Quảng Trị, đang mở ra tiềm năng tâm điểm sản xuất – xuất khẩu mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thông tin dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

Vị trí: Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị

Quy mô: 214,77 ha

Tổng vốn đầu tư: 1.250 tỷ đồng

Ngành nghề ưu tiên: Chế biến – chế tạo, logistics, công nghiệp phụ trợ, ngành nghề sạch

Kết nối: QL1A, QL9D, đường sắt Bắc Nam, Cảng Mỹ Thủy (~60km), Sân bay Quảng Trị (đang triển khai)

Liên hệ:

Hotline +84 889 886 086

Email: info@amberasset.vn

Website: https://kcntaybachoxa.com.vn/