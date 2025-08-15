Khởi công, khánh thành 22 dự án nhà ở xã hội dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề cập tại họp báo thông tin về lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, diễn ra chiều 14/8.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình, đến hết ngày 13/8, Bộ Xây dựng nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Theo đó, Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công (trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công).

"Cụ thể theo các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị 44; Công trình công nghiệp 57; Hạ tầng kỹ thuật 36; Nhà ở xã hội 22; Nông nghiệp và phát triển nông thôn 6; Văn hóa, thể thao 3; Giáo dục 12; Quốc phòng 1; Y tế 10 ", ông Lê Anh Tuấn nói.

Trong 250 dự án, công trình có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỷ đồng và 121 dự án nguồn vốn khác là 802.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn thông tin, trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

"Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình được tổ chức lúc 9h ngày 19/8, điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), hình thức tổ chức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến ", Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Đề cập đến các công trình tiêu biểu được khánh thành dịp này, ông Lê Anh Tuấn nhắc đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30/8/2024 và đến 19/8 này sẽ khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian.

Bên cạnh đó là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, đây là công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data... với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng; dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô là 1.000 giường bệnh; dự án Nhà máy điện gió Hải Anh giá trị là 1.565 tỷ đồng...

Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu - một công trình tiêu biểu, nỗ lực. Trước kia làm cầu dây văng sẽ phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng ", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Về tác động của các dự án, theo ông Lê Anh Tuấn, 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống Nhân dân.

"Cuối tháng 12 năm nay (dự kiến ngày 19/12), chúng ta tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó tổng kết hoàn thành đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành thi công cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sớm hơn kế hoạch khoảng 1 năm) chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ", Bộ trưởng Trần Văn Sơn nói thêm.



