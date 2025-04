Khởi công tuyến đường gần 14.000 tỷ đồng kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, người dân di chuyển “tốc độ nhanh” đến trung tâm thành phố

Mới đây, tuyến đường dài hơn 16 km, với tổng vốn đầu tư 13.900 tỷ đồng, nối từ điểm cuối dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến thành phố Vũng Tàu đã được khởi công xây dựng.

Dự án đi qua thành phố Bà Rịa, huyện Long Đất và thành phố Vũng Tàu, gồm ba đoạn quy mô 4-6 làn xe.

Đoạn đầu dài 6,71 km, từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị đi trên cao. Trong đó, có hơn 5,9 km cầu cạn, và hai nút giao liên thông. Tổng vốn đầu tư đoạn này là hơn 6.700 tỷ đồng.

Đoạn thứ hai từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài hơn 6,8 km, thiết kế đường cao tốc đi thấp, có cầu Cỏ May 3 với kiến trúc vòm thép hình cánh diều. Tổng đầu tư hơn 5.193 tỷ đồng.

Đoạn cuối dài gần 2,9 km từ đường ven biển đến vòng xoay quốc lộ 51B và 51C thiết kế 6 làn xe chính và đường song hành hai bên. Kinh phí xây dựng gần 2.000 tỷ đồng.

Đến nay, hai trong năm gói thầu xây lắp đã được triển khai. Ba gói còn lại dự kiến khởi công trong quý 2/2025. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng, đảm bảo điều kiện thi công. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn một. Tuyến đường dài 19,5 km, điểm đầu tại TP Phú Mỹ (giáp ranh tỉnh Đồng Nai), kết thúc tại vòng xoay quốc lộ 56, TP Bà Rịa.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa-Vũng Tàu là 19,7km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, không chỉ có ý nghĩa kết nối giữa Đồng Nai với Bà Rịa – Vũng Tàu mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn cho mạng lưới giao thông khu vực phía Nam.

Khi tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 hiện đang trong tình trạng quá tải thường xuyên ùn tắc. Dự án cũng kết nối trực tiếp với tuyến đường cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành…