Khởi đầu mới - Điểm tựa cho phụ nữ Việt làm "điều phi thường"

Nghiên cứu của Development Economics và YouGov cho thấy 4/5 phụ nữ Việt mong muốn khởi nghiệp. Tuy nhiên, họ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận vốn do không đứng tên giấy tờ nhà đất, thiếu tài sản thế chấp hoặc không có giấy tờ chứng minh thu nhập. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Kantar & Google chỉ ra rằng 73% phụ nữ Việt thừa nhận thiếu kỹ năng và chuyên môn kinh doanh.

Khởi đầu từ con số âm

Chị Hoàng Bích Ngọc (Lạng Sơn) từng loay hoay thử nghiệm các mô hình chăn nuôi tại gia suốt nhiều năm nhưng đều gặp thất bại. Biến cố gia đình khiến cuộc sống của chị càng rơi vào bế tắc. "Năm 2018, gia đình tôi gặp hoả hoạn, con phải nhập viện mổ ruột thừa. Tôi nuôi lợn thì chết hết vì dịch tả châu Phi, chuyển sang nuôi vịt lại dính dịch tả khiến 5.000 con chết trong một đêm. Tôi chỉ muốn phát triển kinh tế nhưng không nhìn thấy một lối thoát nào cho chính mình…", chị Ngọc nghẹn ngào kể.

Với chị Trần Thị Như Hoa (Nghệ An), dù chỉ có mơ ước bình dị về một công việc tạo sinh kế bền vững nhưng rào cản về sức khỏe, thiếu kỹ năng chuyên môn khiến hành trình của chị phải bắt đầu từ "con số âm".

Chị Hoa chia sẻ: "Tìm kiếm công việc phù hợp với phụ nữ khuyết tật là điều không dễ dàng. Không vốn, không kinh nghiệm, tôi từng thử bán hoa quả, xin làm nhân viên bán hàng nhưng đều không thành vì sức khỏe yếu, chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc gửi con ở một trung tâm bảo trợ xã hội để cháu có cuộc sống đỡ vất vả hơn".

Tự tin ước mơ xa hơn cho chính mình và cả cộng đồng

Từ năm 2007, Chương trình "Khởi đầu mới" được triển khai đem đến các hỗ trợ toàn diện gồm đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin theo đuổi đam mê, hướng đến độc lập tài chính.

"Khởi đầu mới" mang đến bước ngoặt sự nghiệp cho nhiều phụ nữ, điển hình như chị Hoàng Bích Ngọc - học viên lớp tập huấn "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" tại tỉnh Lạng Sơn. Năm 2022, sau nhiều thất bại dồn dập và biến cố hỏa hoạn, chị Ngọc chỉ còn 200.000 đồng trong túi. Khi ấy chị Ngọc quyết tâm đi học, tìm đường thoát nghèo cho gia đình.

Sau khóa học, chị Ngọc đã mạnh dạn tham gia Cuộc thi "Khi phụ nữ làm chủ" do Unilever và VTV phối hợp tổ chức, và xuất sắc giành giải Nhì. Bước ra từ cuộc thi, chị Ngọc đã thành lập tổ chăn nuôi, trồng rừng cùng 50 phụ nữ tại địa phương.

"Tôi mừng vì mô hình này tạo ra việc làm cho phụ nữ trong thôn. Chị em có nhiều ý tưởng khởi nghiệp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Các lớp tập huấn của Unilever và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cho phụ nữ ở nông thôn cơ hội được tiếp cận kiến thức và nhìn thấy hướng đi, tự tin làm chủ kinh tế

Hành trình khởi nghiệp với sự hỗ trợ ‘Khởi đầu mới’ giúp tôi tin rằng, dù tôi chỉ là một người phụ nữ dân tộc, một người nông dân, chỉ có cái nải, mặc bộ quần áo chàm, tôi vẫn có thể tỏa sáng", chị Hoàng Bích Ngọc chia sẻ.

Song song với đào tạo nghề, "Khởi đầu mới" còn đồng hành với phụ nữ tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp. Từ tiệm may nhỏ với một chiếc máy may, một chiếc bàn là, chị Trần Thị Như Hoa đã phát triển thành xưởng may quy mô hơn 20 nhân công sau khi nhận giải thưởng về áp dụng công nghệ bảo vệ môi trường của Unilever. Đây là thành quả đáng tự hào sau hành trình học nghề gian nan, không ngừng nỗ lực tạo việc làm cho phụ nữ khuyết tật của chị Hoa.

Giờ đây, chị Hoa không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho chính mình mà còn mơ ước đem đến cuộc sống tốt hơn cho những người phụ nữ yếu thế. Xuất phát từ sự đồng cảm, chị Hoa học nghiệp vụ sư phạm và ngôn ngữ ký hiệu để dạy nghề may cho chị em khuyết tật. Mỗi năm, hợp tác xã của chị đào tạo 25-30 phụ nữ, giúp chị em nâng cao tay nghề và tự tạo ra nguồn thu nhập.

Hành trình nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của phụ nữ

Câu chuyện của chị Ngọc và chị Hoa chỉ là 2 trong số hàng nghìn phụ nữ đã được Unilever hỗ trợ trong suốt gần 20 năm qua.

Lựa chọn đối tượng hỗ trợ là phụ nữ bởi Unilever Việt Nam hiểu rằng, tiềm năng của những người phụ nữ là vô cùng to lớn. Bên cạnh đó, khi người phụ nữ thành công, họ sẽ cùng hỗ trợ cộng đồng của mình phát triển. Tuy thế, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, học hỏi kỹ năng cũng như sự tự ti, những định kiến từ xã hội đã cản trở việc phát huy tiềm năng của nữ giới. Xuất phát từ điều này, từ năm 2007, Unilever đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai một chương trình toàn diện nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng sinh kế bền vững mang tên "Khởi đầu mới".

Sau gần 20 năm triển khai, mô hình đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Đến nay, chương trình đã giúp cho hơn 90,000 phụ nữ trên khắp đất nước được tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh, cấp vốn khởi sự không hoàn lại cho 167 đề án khởi nghiệp với tổng giá trị 2.75 tỷ đồng. Quỹ tài chính vi mô do Unilever phối hợp với Hội LHPN 8 tỉnh vận hành đã có hơn 50,000 lượt vay vốn để phát triển kinh tế. Và hơn thế nữa, những hoạt động này đã tiếp cận và truyền cảm hứng tới hơn 30 triệu phụ nữ Việt Nam. Unilever cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam trên hành trình tự tin phát triển kinh tế, để mỗi câu chuyện đổi đời như chị Bích Ngọc và chị Như Hoa không chỉ là giấc mơ, mà sẽ trở thành hiện thực.