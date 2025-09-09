Khối ngân hàng thương mại tăng tốc đóng góp ngân sách, củng cố nguồn lực quốc gia

Theo số liệu từ CafeF Lists 2025, 200 doanh nghiệp lớn nhất trong danh sách VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước năm 2024, tương đương 40% tổng thu ngân sách quốc gia. Đối với riêng ngành ngân hàng, năm 2024 được coi là năm bứt phá khi tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng hàng đầu đạt hơn 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và cao hơn 68% so với năm 2022. Đây là con số kỷ lục, phản ánh sức bật mạnh mẽ của khối ngân hàng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng tốc và nhu cầu củng cố ngân sách ngày càng lớn.

Trong nhóm các ngân hàng tư nhân, những cái tên dẫn đầu như Techcombank, HDBank, VPBank… đã được ghi nhận với mức đóng góp vượt trội. Đặc biệt, HDBank không chỉ dừng lại ở các kỷ lục lợi nhuận mà còn nộp hơn 6.000 tỷ đồng ngân sách trong năm 2024 – tăng gấp đôi so với năm trước, đưa ngân hàng vào Top 10 ngân hàng đóng góp nhiều nhất cả nước và Top 2 ngân hàng tư nhân. Thành tích này cho thấy sự tăng trưởng đột phá, đồng thời khẳng định tinh thần đồng hành cùng quốc gia bằng những đóng góp cụ thể, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng giám đốc HDBank nhận vinh danh từ Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bên cạnh thành tích về nghĩa vụ ngân sách, HDBank còn liên tục khẳng định năng lực tài chính mạnh mẽ. Đến Quý II/2025, ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, lọt vào Top 5 ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất riêng trong quý II đạt 4.713 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vốn. Tổng tài sản hợp nhất đạt 784.096 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng tăng trưởng hợp lý đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, trong đó tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo quy định của NHNN chỉ ở mức 1,78%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Các chỉ số an toàn tài chính được cải thiện liên tục, thể hiện sức bật và sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Với vị thế là doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên HOSE, HDBank không chỉ duy trì nền tảng lợi nhuận ổn định mà còn thực hiện chính sách cổ tức hài hòa, bảo đảm lợi ích thiết thực và bền vững cho cổ đông. Song song, ngân hàng tiên phong tham gia các chương trình trọng điểm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về đầu tư hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Qua đó, HDBank vừa khẳng định vai trò đồng hành cùng các mục tiêu chiến lược quốc gia, vừa thể hiện cam kết phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Việc HDBank cùng các ngân hàng tư nhân khác được vinh danh trong PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm nay không chỉ là sự công nhận xứng đáng cho nỗ lực kinh doanh bền bỉ, mà còn là minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong củng cố nền tài chính quốc gia. Với phương châm phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm cộng đồng, HDBank cùng khối ngân hàng thương mại khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng.