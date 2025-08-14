Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 2.400 tỷ đồng phiên VN-Index vượt mốc 1.640 điểm, "xả" hàng loạt cổ phiếu Bluechips

Trước sự đồng thuận của nhóm ngân hàng và chứng khoán, VN-Index bất ngờ tạo gap tăng ngay đầu phiên và duy trì sắc xanh tích cực, qua đó tiến lên mốc đỉnh lịch sử mới. Đóng cửa phiên 14/8, VN-Index tăng 29,09 điểm lên 1.640,69 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt tới 50.600 tỷ đồng.

Trong khi thị trường chung khởi sắc, giao dịch khối ngoại lại trở thành điểm trừ khi tiếp đà bán ròng đột biến 2.409 tỷ đồng. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 2.366 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VJC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 224 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như VPB, VIX, CMG và PDR cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 49-86 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng đột biến 424 tỷ đồng; FPT cũng bị "xả" mạnh 375 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có SSI, CTG và MSN với giá trị lần lượt 293 tỷ, 227 tỷ và 208 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 23 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị lên tới 43 tỷ đồng; VFS và VGS cũng được rót ròng 11-14 tỷ đồng. Theo sau, MBS và NVB cũng được rót ròng khoảng 4-5 tỷ mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 33 tỷ đồng; tương tự, IDC và NTP bị "xả" lần lượt 25 tỷ và 14 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS và APS cùng bị bán ròng khoảng 7 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 19 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 là mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 18 tỷ đồng. Xếp sau, PHP, QNS, DDV và MPC được mua ròng khoảng một vài tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 12-27 tỷ trong khi HBC bị bán ròng 5 tỷ, PAT và UDC cũng bị bán ròng với giá trị không nhiều,