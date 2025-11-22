Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ trong tuần 17-21/11, ngược chiều tung 1.000 tỷ đồng "gom" một cổ phiếu Bluechip

22-11-2025 - 00:56 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với áp lực mạnh, duy chỉ có phiên giao dịch thứ Năm bất ngờ trở lại mua ròng, song đã nhanh chóng quay đầu bán ra trong ngày cuối tuần.

Trong tuần giao dịch 17–21/11, VN-Index vận động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.620 – 1.650 điểm trong bối cảnh thị trường bước vào tuần đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Phiên đầu tuần mở cửa trong sắc xanh nhờ lực cầu cải thiện tại một số cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, ở các phiên kế tiếp, dòng tiền có sự phân hóa mạnh khiến chỉ số tiếp tục rung lắc trong vùng 1.630 – 1.670 điểm.

Ngược lại, dòng tiền lại hoạt động tích cực hơn tại một số mã vốn hóa lớn như nhóm Vingroup, VJC, HDB cũng như nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc các ngành chưa tăng nhiều thời gian qua như hóa chất và công nghệ. Kết tuần, VN-Index tăng 19,47 điểm (+1,19%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.654,93 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng với áp lực mạnh, duy chỉ có phiên giao dịch thứ Năm bất ngờ trở lại mua ròng, song đã nhanh chóng quay đầu bán ra trong ngày cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2. 213 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.904 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 70 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 379 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo từng mã cổ phiếu trong tuần giao dịch vừa qua cho thấy VCI là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 653 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Theo sau là STB với 605 tỷ đồng, MBB (420 tỷ đồng) và VND (347 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như DGC (283 tỷ đồng), MWG và VRE (cùng 260 tỷ đồng), VIX (188 tỷ đồng), GEX (155 tỷ đồng) và EIB (146 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu lực mua ròng là HPG với giá trị 1.028 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Xếp tiếp theo là VNM (446 tỷ đồng), FPT (392 tỷ đồng) và TCX (158 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận dòng tiền vào tích cực như DGW (139 tỷ đồng), PVD (137 tỷ đồng), VPB (125 tỷ đồng), TCB (116 tỷ đồng), TPB (85 tỷ đồng) và NVL (81 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

