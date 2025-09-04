Khối ngoại chi gần 700 tỷ "gom" một mã Bluechips trong ngày VN-Index lập đỉnh cao mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ tăng tốc trong phiên chiều 4/9. Sức kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu VN30 giúp VN-Index thêm một lần tiến lên đỉnh cao mọi thời đại. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 15 điểm lên mốc 1.696,29 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 37.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại cũng giảm tốc bán ròng. Phiên hôm nay, nhóm NĐTNN bán ròng khoảng 819 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 752 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị lên tới 670 tỷ đồng. Cổ phiếu MSB cũng được rót ròng mạnh tay 391 tỷ đồng phiên hôm nay. Ngoài ra, FPT, NKG và DIG cũng được mua ròng từ 73 tỷ tới 192 tỷ đồng.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu VPB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 398 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu Bluechips khác cũng bị bán mạnh khoảng 100-200 tỷ đồng còn có VHM, MSN, MWG và GEX.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 40 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 40 tỷ đồng; VIG, VGS, TIG và TVC xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và PVS bị bán ròng lần lượt 39 tỷ và 37 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng 2 tỷ đồng tại các mã như IDC, HUT và VFS.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 28 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và MCH là 2 mã được rót ròng mạnh nhất 7-8 tỷ đồng. Xếp sau, F88, QNS và MPC được mua ròng khoảng vài trăm tới 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng với giá trị 21 tỷ, xếp sau, ACV, ABI và BVB cũng bị bán ròng với giá trị dao động từ 5 tới 11 tỷ đồng.