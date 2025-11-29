Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại hạ nhiệt bán ròng trong tuần cuối tháng 11, ngược chiều mạnh tay chi hơn 600 tỷ "gom" một mã cổ phiếu

29-11-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng song áp lực giảm đáng kể. Trong đó, 2 phiên giao dịch thứ Tư và thứ Sáu bất ngờ trở lại mua ròng.

Trong tuần 24-28/11, thị trường chứng khoán đã bật tăng khỏi vùng 1.640-1.660 sau một tuần đi ngang và tiến lên khu vực kháng cự sát 1.700. Tạo động lực chính cho đà tăng của chỉ số trong tuần là hai cổ phiếu Vingroup (VIC, VPL) cùng với một số mã vốn hóa lớn khác như VNM, GEE, và VJC. Thanh khoản cả tuần chưa có sự cải thiện so với các tuần liền kề, cùng giao dịch trầm lắng trên thị trường cho thấy sự thận trọng của dòng tiền. Kết tuần VNINDEX tăng 2,18% lên mức 1.690,99 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng song áp lực giảm đáng kể. Trong đó, 2 phiên giao dịch thứ Tư và thứ Sáu bất ngờ trở lại mua ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 730 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 563 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 28 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 139 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo từng mã chứng khoán cho thấy, trong tuần giao dịch vừa qua, VIC là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 616 tỷ đồng. Theo sau là VIX với 574 tỷ đồng, kế đến là VCB (448 tỷ đồng) và VJC (386 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như VRE (367 tỷ đồng), MBB (242 tỷ đồng), VCI (237 tỷ đồng), MCH (227 tỷ đồng), MWG (224 tỷ đồng) và ACB (208 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu lực mua ròng của khối ngoại là FPT với giá trị 646 tỷ đồng. Đứng thứ hai là VPB (467 tỷ đồng), tiếp đến là POW (361 tỷ đồng) và VNM (357 tỷ đồng). Nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng và công nghệ như SHB (268 tỷ đồng), TCX (258 tỷ đồng), HDB (185 tỷ đồng) và chứng chỉ quỹ E1VFVN30 (155 tỷ đồng) cũng ghi nhận dòng tiền vào tích cực. Ngoài ra, MSN (102 tỷ đồng) và DGW (96 tỷ đồng) đều thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

