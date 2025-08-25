Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.700 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Tiếp tục là phiên điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán. Trước áp lực bán dâng cao tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, chỉ số VN-Index đóng cửa phiên 25/8 “lùi” về mốc 1.614 điểm, tương ứng giảm 31,44 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 40.063 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.748 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.716 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 292 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 59 tỷ tới 83 tỷ đồng tại các mã SHB, SSI, DXG và GEX trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 586 tỷ đồng; VPB cũng bị "xả" 432 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hơn 200 tỷ còn có STB (-241 tỷ); VHM (-230 tỷ). FPT cũng nằm top cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên nay với giá trị 177 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 24 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng; DTD và PVS xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT và APS cũng được rót ròng 2-3 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh 28 tỷ; MBS và IDC cũng bị bán ròng với giá trị dao động từ 12 tỷ tới 16 tỷ đồng; tương tự, NVB và VC3 bị bán ròng khoảng 3-6 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA, MCH và DDV là các mã được rót ròng mạnh nhất khoảng 5-6 tỷ đồng. Xếp sau, DGT và PXL được mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 28 tỷ, xếp sau, HNG, PAS, PAT và VBB cũng bị bán ròng nhẹ một vài trăm triệu đồng.