Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.700 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

25-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.700 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 292 tỷ đồng.

Tiếp tục là phiên điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán. Trước áp lực bán dâng cao tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, chỉ số VN-Index đóng cửa phiên 25/8 “lùi” về mốc 1.614 điểm, tương ứng giảm 31,44 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 40.063 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.748 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.716 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 292 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 59 tỷ tới 83 tỷ đồng tại các mã SHB, SSI, DXG và GEX trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 586 tỷ đồng; VPB cũng bị "xả" 432 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hơn 200 tỷ còn có STB (-241 tỷ); VHM (-230 tỷ). FPT cũng nằm top cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên nay với giá trị 177 tỷ đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.700 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 24 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng; DTD và PVS xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT và APS cũng được rót ròng 2-3 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh 28 tỷ; MBS và IDC cũng bị bán ròng với giá trị dao động từ 12 tỷ tới 16 tỷ đồng; tương tự, NVB và VC3 bị bán ròng khoảng 3-6 tỷ đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.700 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA, MCH và DDV là các mã được rót ròng mạnh nhất khoảng 5-6 tỷ đồng. Xếp sau, DGT và PXL được mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 28 tỷ, xếp sau, HNG, PAS, PAT và VBB cũng bị bán ròng nhẹ một vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.700 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài thu hơn 86.700 tỷ sau 7 tháng, tăng tốc hiện diện Bách Hóa Xanh

Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài thu hơn 86.700 tỷ sau 7 tháng, tăng tốc hiện diện Bách Hóa Xanh Nổi bật

Ông Lã Giang Trung: VN-Index sẽ tăng vượt xa trí tưởng tượng phong phú của nhà đầu tư

Ông Lã Giang Trung: VN-Index sẽ tăng vượt xa trí tưởng tượng phong phú của nhà đầu tư Nổi bật

Thế Giới Di Động chi 200 tỷ mua trọn lô trái phiếu một công ty chứng khoán

Thế Giới Di Động chi 200 tỷ mua trọn lô trái phiếu một công ty chứng khoán

13:06 , 25/08/2025
Một cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần lên đỉnh 10 năm sau khi thoát diện cảnh báo

Một cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần lên đỉnh 10 năm sau khi thoát diện cảnh báo

11:37 , 25/08/2025
Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt bán ra 10 triệu cổ phiếu

Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt bán ra 10 triệu cổ phiếu

11:29 , 25/08/2025
Thêm 3 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

Thêm 3 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

11:23 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên