Khối ngoại quay xe bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng trong tuần Index chạm tới mốc 1.900, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

17-01-2026 - 00:04 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi trở lại mua ròng vào đầu tuần nhưng nhanh chóng “xả hàng” các phiên sau đó.

VN-Index có một tuần giao dịch tích cực khi đã thiết lập vùng đỉnh mới trên ngưỡng 1.900 điểm trong phiên giao dịch thứ Ba (13/01). Lực cầu mạnh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên trong những phiên giao dịch tiếp theo chỉ số chịu áp lực giảm điểm dưới áp lực chốt lời gia tăng ở vùng cao. Kết tuần, VN-Index tăng 11,23 điểm (+0.60%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.879,13 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi trở lại mua ròng vào đầu tuần nhưng nhanh chóng "xả hàng" các phiên sau đó. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.200 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.822 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 158 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 220 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VRE là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần với giá trị 713 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm chịu áp lực rút vốn từ khối ngoại. Theo sau là VHM (-663 tỷ đồng) và MSN (-453 tỷ đồng). Áp lực bán ròng cũng ghi nhận rõ tại các mã VJC (-378 tỷ đồng), CTG (-358 tỷ đồng) và ACB (-303 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu PNJ (-273 tỷ đồng), SHB (-264 tỷ đồng) và VCI (-246 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị lên tới 1.267 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VPB (385 tỷ đồng) và TCX (311 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng chảy vào các cổ phiếu FPT (270 tỷ đồng), BID (257 tỷ đồng) và VIC (254 tỷ đồng), góp phần nâng đỡ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong tuần giao dịch vừa qua.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

