Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá, "xả" mạnh một cổ phiếu ngân hàng

17-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng mạnh trên cả ba sàn.

Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index chốt phiên 17/11 tăng gần 19 điểm (1,16%) lên mức 1.654 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 979 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 911 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 236 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 173 tỷ đồng. Ngoài ra, VNM và KDH cũng được mua lần lượt 70 và 52 tỷ đồng.

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 234 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và VCI cũng bị "xả" 121 tỷ đồng và 119 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 33 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NRC, TIG, VGS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 33 tỷ đồng; theo sau DTD bị bán 5 tỷ, CEO, IDC ,VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 66 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PXL được khối ngoại mua 0,4 tỷ đồng. Theo sau, F88 và CMF cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 40 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, QNS,...

Mai Chi

