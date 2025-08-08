Khối ngoại tiếp đà bán ròng mạnh tay hơn 800 tỷ, đâu là tâm điểm?

Thị trường chứng khoán chứng kiến nhịp rung lắc khá mạnh phiên giao dịch cuối tuần khiến nhà đầu tư có cảm giác “say sóng”. Sau nhiều lần đổi màu "xanh, đỏ", VN-Index chốt phiên 8/8 với mức tăng nhẹ 3,14 điểm, qua đó tiếp tục lập đỉnh mới 1.584,95 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE lên tới hơn 49.100 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại ﻿lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 803 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 834 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VPB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường khoảng 225 tỷ đồng, loạt cổ phiếu GEX, CII và DCM cũng nằm top mua ròng với giá trị hơn trăm tỷ mỗi mã. Xếp tiếp theo, PDR được mua ròng 82 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu BID và SSI là mã bị bán ròng mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị lần lượt 216 tỷ và 202 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như HPG, FPT và VCB đồng loạt bị "xả" mạnh với giá trị dao động từ 106 tỷ đồng tới 149 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 60 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị 104 tỷ đồng; PVS cũng được rót ròng mạnh 44 tỷ. Theo sau, DTD, LAS và PLC cũng được mua ròng khoảng 3-9 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBS và SHS bị bán ròng trên HNX với giá trị lần lượt 40 tỷ và 38 tỷ đồng; ngoài ra, VGS, VFS và IDC cũng bị bán ròng khoảng 6 tỷ đến 7 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 28 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu DDV, MPC và NCS được mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng; theo sau, HBC và SAS được mua ròng nhẹ trên UPCOM phiên nay.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và QNS bị bán ròng mạnh tay với giá trị 8-9 tỷ, HNG, ACV và VEA cũng bị bán ròng với giá trị dao động 3-5 tỷ đồng.