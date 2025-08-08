Khởi tố 2 giám đốc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi (phòng Cảnh sát Kinh tế) đã thực hiện lệnh khởi tố 3 đối tượng “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 2 giám đốc.
Theo Báo Quảng Ngãi, ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khởi tố đối tượng T.N.A (34 tuổi), ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực M.Đ; N.Đ.L (44 tuổi), ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, là Giám đốc Công ty T.K và T.V.H (48 tuổi), ở tổ 11, phường Cẩm Thành, là Giám đốc Công ty G.T.
An ninh tiền tệ
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/khoi-to-2-giam-doc-205250808082258973.htm