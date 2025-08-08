Khởi tố 2 giám đốc

Theo Báo Quảng Ngãi, ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khởi tố đối tượng T.N.A (34 tuổi), ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực M.Đ; N.Đ.L (44 tuổi), ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, là Giám đốc Công ty T.K và T.V.H (48 tuổi), ở tổ 11, phường Cẩm Thành, là Giám đốc Công ty G.T.

Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) xác định các bị can đã có hành vi gian lận trong đấu thầu tại dự án Công trình Đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án Công trình Đường xã Tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi (quy định tại Điều 224 và Điều 360 Bộ luật Hình sự). Các quyết định khởi tố bị can nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Cũng liên quan đến các sai phạm tại dự án Công trình Đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 9 bị can. Trong đó, có bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.