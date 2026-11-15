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Khởi tố 3 vụ án với 4 bị can về hành vi kinh doanh trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng

| | Xã hội

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, làm rõ 403 sản phẩm trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,4 tỷ đồng trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 3 vụ án, 4 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", làm rõ 403 sản phẩm trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Qua đó, phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra một cơ sở vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H.B. (đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn), lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels.

Doanh nghiệp này không chỉ thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm mà còn có hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở.

Trong đó, P.T.T., thợ kim hoàn của doanh nghiệp, khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả giám định xác định 138 sản phẩm trang sức của doanh nghiệp trên có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,1 tỷ đồng.

Công an kiểm tra các đơn vị vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc A.T., lực lượng công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu của đại diện công ty, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M.L., kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

Theo Tiền Lê

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