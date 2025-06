Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng có hành vi trốn thuế ở Bình Dương

Ngày 27-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Việc án này được thực thực hiện tiếp theo quá trình mở rộng điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.

Dương Thanh Thuỷ

6 đối tượng gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Hồ Nhịt Giểng (SN 1984, ngụ phường Mỹ Phước, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Phùng Thị Vĩnh (SN 1975, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Viết Duyến (SN 1979, ngụ phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, ngụ phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương); Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Nguyễn Trúc Hương

Đối tượng Phùng Thị Vĩnh

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ những công ty "ma" do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.



Đến nay, trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".

Hiện Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.