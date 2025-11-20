Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Viết Lực

20-11-2025 - 10:42 AM | Xã hội

Trước đó, Trần Viết Lực đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “khai thác vàng trái phép”.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 20/11 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra ngày 17/7/2025 tại thôn 5, xã Thạnh Bình, TP.Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP.Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định: Vào tháng 7/2025, Trần Viết Lực cùng với Dương Trung Vũ (Sinh năm: 1981, trú Quý Hương, xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình, TP.Đà Nẵng.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Viết Lực- Ảnh 1.

Công an thực hiện các quyết định đối với Trần Viết Lực - Ảnh: CA Đà Nẵng

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/7/2025, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện. Cơ quan Công an thu giữ 838kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4g/tấn. Trước đó, Trần Viết Lực đã bị Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “khai thác vàng trái phép”.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Quang Thị Hồng Đào

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

