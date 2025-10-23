Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố cha dượng Nguyễn Văn Nam sinh năm 1994

23-10-2025 - 13:12 PM | Xã hội

Liên quan đến hành vi bạo hành con riêng của vợ, Nguyễn Văn Nam vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án.

Sáng 23/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố cha dượng Nguyễn Văn Nam sinh năm 1994- Ảnh 1.

Nam bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Nam là cha dượng của cháu H.T.H.L. (SN 2014, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm) – nạn nhân trong vụ việc bạo hành gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Trước đó, vào ngày 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, đối tượng chở cháu L. về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm. Trong lúc bực tức, cho rằng cháu L. nói dối và do mang định kiến vì cháu là con riêng của vợ, Nam đã tát vào miệng, dùng thanh gỗ đánh và lấy búa đinh đánh vào vùng đầu cháu L.

Khởi tố cha dượng Nguyễn Văn Nam sinh năm 1994- Ảnh 2.

Sau khi bị bạo hành, cháu L. đã được điều trị tại bệnh viện, trên đầu bị thương do cha dượng dùng búa đinh đánh. Ảnh: Tiền Phong

Sáng hôm sau (19/10), Nam đi làm, khóa cửa để cháu bé ở lại một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, được người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cổ Đạm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Đến cùng ngày, Nam bị phát hiện đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ và bị lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tình tiết vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

