Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Anh Thế

30-09-2025 - 15:08 PM | Tài chính - ngân hàng

Để có tiền đánh bạc trên mạng, Thế đã đưa ra các thông tin gian dối như: vay nóng để đảo nợ cho khách hàng khác, đưa tiền để Thế nộp hộ tất toán khoản nợ vào ngân hàng... để các khách hàng tin tưởng, giao tiền.

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Anh Thế- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Anh Thế. (Ảnh: Công an Sơn La)

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, tạm giam bị can đối với Nguyễn Anh Thế (SN 1991, nguyên là cán bộ Ngân hàng chi nhánh Thuận Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2020, Thế làm cán bộ tín dụng tại một ngân hgàn chi nhánh huyện Thuận Châu (cũ). Quá trình công tác, Thế có tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Để có tiền đánh bạc, Thế đã đưa ra các thông tin gian dối như: vay nóng để đảo nợ cho khách hàng khác, đưa tiền để Thế nộp hộ tất toán khoản nợ vào ngân hàng... để các khách hàng tin tưởng, giao tiền.

Sau khi nhận tiền, Thế đã chiếm đoạt tổng số tiền 7 tỷ 941 triệu đồng của 23 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu (cũ) để tham gia cá cược, đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can để quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác. Trường hợp ai là bị hại của Nguyễn Anh Thế thì đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật (liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Mạnh Tuấn - SĐT: 0962.984.184).

