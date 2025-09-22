Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên sinh năm 2008 lừa hàng trăm người trên cả nước bằng thủ đoạn "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa"

22-09-2025 - 15:19 PM | Smart Money

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Q. đã lừa 325 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lớn, dùng để tiêu xài cá nhân

Ngày 22/9, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.T.Đ.Q (SN 2008, trú phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, Q. lập tài khoản facebook giả, rao "có cách lấy lại tiền bị lừa trên mạng". Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, Q. viện nhiều lý do như "sai cú pháp", "xác minh hệ thống" để yêu cầu chuyển thêm, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thanh niên sinh năm 2008 lừa hàng trăm người trên cả nước bằng thủ đoạn

Đối tượng P.T.Đ.Q tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Q. đã lừa 325 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược trực tuyến, không chuyển tiền cho các tài khoản mạo danh "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa" và cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện vụ việc.

Người phụ nữ ở Quảng Ngãi đi vay tiền để chuyển cho kẻ lừa đảo, gia đình khuyên ngăn không được liền trình báo Công an


Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ: Chuyên gia khuyến cáo thế nào?

Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ: Chuyên gia khuyến cáo thế nào? Nổi bật

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, “hack” tiền từ tài khoản nạn nhân mà không cần mã OTP, mã PIN

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, “hack” tiền từ tài khoản nạn nhân mà không cần mã OTP, mã PIN Nổi bật

Cảnh giác khi nhận được thông báo "tài khoản có nợ xấu"

Cảnh giác khi nhận được thông báo "tài khoản có nợ xấu"

11:04 , 22/09/2025
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo vay nặng lãi

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo vay nặng lãi

09:33 , 22/09/2025
Tuần sau, Sacombank sẽ đóng các tài khoản cá nhân sau

Tuần sau, Sacombank sẽ đóng các tài khoản cá nhân sau

12:46 , 21/09/2025
Muốn đầu tư thành công, đừng bỏ qua nguyên tắc này

Muốn đầu tư thành công, đừng bỏ qua nguyên tắc này

10:44 , 21/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên