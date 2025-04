Khởi tố giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả cho trẻ em

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường.

Các bị can gồm: Phạm Vũ Khiêm, Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ luật Hình sự.

Công ty TNHH công nghệ Herbitech (số 56, ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Phạm Vũ Khiêm là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; công ty hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Công ty Herbitech sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả mang tên Công ty TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

2 sản phẩm chức năng giả cho trẻ em của Công ty TNHH Herbitech.

Ngày 7/4 và ngày 18/4, Cơ quan điều tra khám xét tại trụ sở nhà máy Công ty TNHH Herbitech thu giữ hồ sơ, tài liệu và các mẫu sản phẩm để giám định, điều tra xử lý. Kết quả bước đầu, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành kết luận giám định xác định 2 sản phẩm bảo vệ sức khoẻ MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK là hàng giả.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Herbitech, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo Vương Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty Herbitech giai đoạn năm 2021); Lê Thị Hồng Vân (kế toán trưởng công ty, từ tháng 4/2022 - 7/2024); Bùi Thị Thu Hà (phụ trách bộ phận kế toán Công ty Herbitech từ tháng 7/2024 - 4/2025), lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống sổ sách kế toán để kê khai thuế, thể hiện số lượng hàng hóa sản xuất, kinh doanh ít hơn nhiều so với thực tế. Hệ thống sổ sách còn lại là để theo dõi chi tiêu nội bộ, hành tự đầy đủ số hàng hóa sản xuất, kinh doanh, số tiền thu được không kê khai thuế, để ngoài sổ sách kế toán số tiền 121 tỷ đồng, bước đầu xác định gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế Giá trị gia tăng phải nộp 10 tỷ đồng..