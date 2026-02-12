Khởi tố giám đốc sản xuất hàng ngàn tấn muối i ốt giả bán ra thị trường

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ chỉ trong năm 2025, công ty này đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i ốt giả.

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng - phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Cơ quan công an phát hiện cơ sở sản xuất và tiêu thụ hàng ngàn tấn muối i ốt giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra công ty chuyên sản xuất muối i ốt của bà Ơn.

Tại đây, công an phát hiện hơn 35 tấn muối i ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc. Cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối i ốt gửi giám định và cho kết quả hàm lượng i ốt chỉ đạt từ 2,57 đến 5,93 mg/kg, trong khi hàm lượng được công bố trên bao bì là từ 20 đến 40 mg/kg.

Qua quá trình điều tra, bước đầu bà Ơn khai nhận trước năm 2024, bà chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i ốt có trọng lượng từ 30g đến 50g để trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận bà Ơn đã chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i ốt để trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên.

Từ khoảng tháng 10-2025 đến nay thì sử dụng 1 gói i ốt để trộn từ 3 tấn đến 4 tấn muối thành phẩm.

Điều tra mở rộng, công an đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn muối i ốt giả mà bà Ơn đã bán ra thị trường.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ trung bình mỗi ngày công ty này sản xuất, tiêu thụ từ 4 - 5 tấn muối i ốt giả.

Chỉ trong năm 2025, công ty đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i ốt giả, chủ yếu ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

