Đón lô thiết bị máy móc đầu tiên, hãng ô tô Trung Quốc đầu tiên xây nhà máy ở Việt Nam thi công xuyên Tết để sớm vận hành nhà máy ở Hưng Yên

12-02-2026 - 15:24 PM | Thị trường

Lô thiết bị đầu tiên gồm 33 container máy móc, dự kiến sớm được vận chuyển về Hưng Yên để phục vụ công tác lắp đặt.

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa chính thức tiếp nhận lô thiết bị sản xuất đầu tiên dành cho tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng). Như vậy, nhà máy O&J Việt Nam từ giai đoạn thi công cơ bản sẽ chuyển sang giai đoạn lắp đặt máy móc và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Lô thiết bị đầu tiên gồm 33 container với 125 kiện hàng rời, vận chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng đường biển. Sẽ có 15 chuyến hàng, tương đương 600 container và 10.000 m3 hàng hóa được nhập về Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 5/2026.

Các thiết bị trong chuyến hàng đầu tiên đều là linh kiện rời có kích thước lớn, thuộc 3 nhóm máy móc gồm buồng thử nước - thiết bị kiểm tra độ kín của thân xe, máy lắp khung tự động và dây chuyền khung gầm. Đây là những thiết bị dành cho 4 phân xưởng chính gồm lắp ráp, sơn, hàn và linh kiện nhựa.

Theo kế hoạch, các thiết bị này sẽ được vận chuyển về Hưng Yên và lắp đặt ngay trong dịp Tết. Các chuyên gia từ tập đoàn Chery - công ty mẹ của Omoda & Jaecoo sẽ hỗ trợ trực tiếp công tác lắp đặt và vận hành.

“Việc triển khai và thi công xuyên Tết và tiếp nhận thiết bị theo lộ trình được lên kế hoạch sát sao cho thấy nỗ lực rất lớn của tập thể O&J Việt Nam”, ông Simon Liu, Tổng Giám đốc O&J Việt Nam cho hay.

Khi hoàn thiện, nhà máy này có công suất giai đoạn đầu là 120.000 xe/năm, sản xuất linh hoạt nhiều chủng loại xe như xăng, hybrid và xe thuần điện. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 8.000 tỷ đồng.

Mới đây, thương hiệu Omoda & Jaecoo cũng vừa công bố doanh số của năm 2025 đạt hơn 3.000 xe với các sản phẩm chủ lực là Omoda C5, Jaecoo J7 và J7 hybrid. Sang 2026, hãng đặt mục tiêu bán khoảng 10.000 xe.

Tiêu Dao

Ô tô Trung Quốc

