Một năm tăng phí liên tục, giá hàng trên sàn “đội” thêm 33%

Công ty phân tích dữ liệu thị trường YouNet ECI vừa công bố báo cáo doanh thu và tiêu dùng thương mại điện tử Việt Nam 2025, chỉ ra nghịch lý chi tiêu trực tuyến vẫn tăng mạnh nhưng thời "tăng trưởng dễ" đã qua.

Cụ thể, tổng giá trị giao dịch (GMV) của 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Tiki và Lazada trong năm 2025 đạt 458.160 tỉ đồng, tăng trưởng 26% so với năm trước.

GMV tăng trưởng đồng đều ở các nhóm ngành hàng chủ lực, tăng nhanh nhất là FMCG (tiêu dùng nhanh) tăng 38% và thời trang - phụ kiện (tăng 34%).

Với kết quả này, FMCG đã chính thức vượt qua Làm đẹp để vươn lên vị trí thứ 2 về độ lớn trên bản đồ thương mại điện tử, chỉ xếp sau thời trang và phụ kiện.

Việc người dân mua từ mì gói đến bịch tã giấy trên mạng đã không còn là xu hướng, mà là thói quen.

Dù bức tranh tổng thể năm 2025 rất khả quan, dữ liệu quý IV/2025 đã phát đi những tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Sản lượng tiêu thụ trên các sàn ghi nhận mức giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính được xác định là do giá bán trung bình trên cả 4 sàn đều tăng mạnh, trung bình 33% so với quý IV/2024. Việc tăng giá bán này là phản ứng tất yếu của các doanh nghiệp trước một loạt các đợt tăng phí sàn xuất hiện liên tục trong năm 2025.

Cùng lúc đó, kết quả khảo sát người tiêu dùng trực tuyến do YouNet ECI và Buzzmetrics thực hiện cũng trong quý IV/2025 cho thấy mức độ nhạy cảm cao về giá.

Theo đó, Gen Y tỏ ra thận trọng khi đánh giá về kinh tế (36% giữ thái độ trung lập và 45% cảm thấy tích cực). Gen Z lạc quan hơn với 64% cảm thấy tích cực về tình hình kinh tế hiện tại.

Tuy nhiên, nhóm này lại bị giới hạn bởi khả năng tài chính khi 64% có thu nhập hộ gia đình dưới 30 triệu đồng/tháng.

Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam năm 2025

Dự báo trong năm 2026, tình hình phí sàn sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá bán. Thị trường đang chứng kiến việc rời sàn của các nhà bán nhỏ lẻ, vốn ít hoặc kinh doanh hàng không chính hãng.

Tổng số lượng nhà bán có doanh thu trên các nền tảng giảm 5,6% so với cùng kỳ (còn khoảng 672.000 nhà bán) nhưng doanh thu trên mỗi nhà bán lại tăng đến 33%, cho thấy quá trình sàng lọc của TMĐT tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Thị trường tăng trưởng nhưng ngày càng thu lại vào tay các nhà bán lớn, nhãn hàng và nhà phân phối chính hãng.