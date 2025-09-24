Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

24-09-2025 - 19:49 PM | Doanh nghiệp

Cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam Tạ Quang Bửu cùng 3 bị can khác bị cáo buộc đã có sai phạm khi điều hành doanh nghiệp này.

Ngày 24-9, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam, bị khởi tố trước đó. Ảnh: VOV

Theo đó, ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can, gồm: Tạ Quang Bửu, cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Trần Bình Trọng, cựu phó tổng giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, cựu phó tổng giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, cựu chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, đầu tháng 3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra, xác minh các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng, được đầu tư 1.245 tỉ đồng. Dự án có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao động

