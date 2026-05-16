Khởi tố Miu Lê trong vụ tổ chức sử dụng ma túy ở Hải Phòng

Ngày 16/5, Công an TP Hải Phòng thông tin kết quả xác minh, làm rõ vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải).



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam nhiều đối tượng liên quan vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú TP Hồ Chí Minh), Trần Đức Phong (SN 1991, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú Hà Nội), ca sĩ Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP Hồ Chí Minh) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú Bắc Ninh). Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram hỗn hợp Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành và thu hút sự quan tâm của dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hai hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và áp dụng biện pháp tạm giam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (SN 1984, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.