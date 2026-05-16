Kiểm tra phòng ngủ của bạn: Nếu vẫn giữ 6 món đồ này, giấc ngủ có thể đang “xuống cấp” từng ngày mà bạn không nhận ra

Phòng ngủ vốn là nơi để cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng sau một ngày dài. Nhưng nếu không gian này chứa quá nhiều vật dụng "tưởng vô hại", chất lượng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng âm thầm: ngủ chập chờn, dễ tỉnh giữa đêm, đau đầu khi thức dậy, thậm chí càng ngủ càng mệt.

Nếu phòng ngủ của bạn đang có 6 món đồ dưới đây, có lẽ đã đến lúc nên dọn bớt.

1. Hoa có mùi quá nồng

Nhiều người thích đặt hoa tươi trong phòng ngủ để tạo cảm giác thư giãn, lãng mạn. Nhưng không phải loại hoa nào cũng phù hợp với không gian kín như phòng ngủ.

Một số loại hoa có mùi hương quá mạnh như hoa huệ, hoa nhài đêm, hoa lan, thủy tiên, tử đinh hương… có thể khiến não bộ bị kích thích liên tục trong thời gian dài. Ban đầu có thể thấy dễ chịu, nhưng càng về đêm càng dễ gây cảm giác nhức đầu, buồn nôn hoặc khó ngủ.

Đặc biệt, phòng ngủ thường đóng kín cửa và ít lưu thông không khí hơn phòng khách. Khi mùi hương tích tụ quá lâu trong không gian nhỏ, cơ thể sẽ dễ cảm thấy bí bách hơn bình thường.

Với người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử viêm mũi dị ứng, tình trạng này còn rõ rệt hơn.

Nếu vẫn thích có cây xanh trong phòng ngủ, nhiều chuyên gia khuyên chỉ nên chọn những loại cây nhỏ, mùi nhẹ, dễ chăm sóc và không quá "áp đảo" khứu giác.

2. Nến thơm, tinh dầu giá rẻ

Nến thơm và tinh dầu đang trở thành "combo thư giãn" quen thuộc của nhiều người trẻ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không phải sản phẩm nào cũng thực sự an toàn.

Nhiều loại nến thơm giá rẻ bán online có thành phần chủ yếu là hương liệu tổng hợp và hóa chất tạo mùi thay vì tinh dầu tự nhiên. Khi sử dụng lâu trong phòng kín, chúng có thể gây khó chịu đường hô hấp, đau đầu hoặc khiến cơ thể mệt mỏi âm thầm.

Không ít người nghĩ mình mất ngủ do stress công việc, nhưng thực tế lại đang hít mùi hóa học suốt nhiều giờ mỗi tối.

Đặc biệt với những phòng ngủ nhỏ, ít cửa sổ hoặc bật điều hòa liên tục, việc đốt nến thơm quá thường xuyên càng dễ khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Nếu muốn dùng hương thơm để thư giãn, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dùng với thời gian ngắn và luôn đảm bảo phòng có độ thông thoáng nhất định.

3. Quá nhiều thú nhồi bông trên giường

Thú nhồi bông tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu và mang tính "chữa lành" khá mạnh về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, đây cũng là món đồ rất dễ tích bụi.

Chất liệu polyester của thú bông thường giữ lại lông tóc, bụi mịn và mạt bụi sau thời gian dài sử dụng. Nếu không vệ sinh thường xuyên, chúng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Nhiều người bị hắt hơi liên tục vào buổi sáng, ngứa mũi hoặc viêm mũi dị ứng nhưng không nghĩ nguyên nhân lại đến từ vài món thú bông đặt cạnh gối ngủ mỗi ngày.

Đặc biệt với trẻ nhỏ, việc ôm thú nhồi bông đi ngủ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ dị ứng đường hô hấp.

Nếu vẫn muốn giữ chúng trong phòng, tốt nhất chỉ nên để số lượng vừa phải và giặt định kỳ.

4. Biến phòng ngủ thành… thư viện mini

Đọc sách trước khi ngủ là thói quen tốt. Nhưng để quá nhiều sách trong phòng ngủ lại là chuyện khác.

Hiện nay, khá nhiều gia đình thiết kế kệ sách lớn ngay đầu giường hoặc bao quanh khu vực ngủ, đặc biệt trong phòng trẻ em. Nhìn đẹp mắt và "có gu", nhưng chưa chắc đã tốt cho sức khỏe.

Sách, giấy in và mực in lâu ngày đều có thể tạo bụi giấy. Một số loại sách giá rẻ còn sử dụng giấy và mực chất lượng thấp, có thể phát tán mùi hóa chất trong không khí.

Khi số lượng sách quá lớn tập trung trong không gian kín, chất lượng không khí trong phòng ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, những kệ sách mở còn là nơi tích bụi rất nhanh nếu không lau dọn thường xuyên.

Phòng ngủ càng đơn giản, càng ít đồ dư thừa, não bộ càng dễ bước vào trạng thái nghỉ ngơi hơn.

5. Bàn đầu giường bằng gỗ công nghiệp kém chất lượng

Nhiều món nội thất hiện nay nhìn rất đẹp trên ảnh quảng cáo nhưng chất liệu thực tế lại khá đáng lo.

Một số loại bàn đầu giường giá rẻ được làm từ MDF – loại ván ép từ mùn cưa và keo công nghiệp. Nếu sản xuất kém chất lượng, chúng có thể phát tán formaldehyde trong thời gian dài.

Điều đáng nói là bàn đầu giường thường nằm sát vị trí ngủ nhất. Nghĩa là mỗi đêm, cơ thể có thể tiếp xúc liên tục với mùi hóa chất mà không hề nhận ra.

Nếu mới mua nội thất mà phòng ngủ luôn có mùi hắc nhẹ, cay mắt hoặc bí khó chịu, rất có thể nguyên nhân nằm ở vật liệu.

Với những món đồ đặt sát giường ngủ, tốt nhất nên ưu tiên chất liệu an toàn hơn, có nguồn gốc rõ ràng thay vì chỉ chọn theo giá rẻ hoặc mẫu mã.

6. Điện thoại di động

Đây có lẽ là món đồ "khó bỏ" nhất với nhiều người.

Không ít người có thói quen lướt điện thoại đến khi díp mắt mới ngủ. Nhưng ánh sáng xanh từ màn hình chính là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến não bộ khó đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Khi tiếp xúc ánh sáng xanh vào buổi tối, cơ thể sẽ bị ức chế sản sinh melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ.

Kết quả là: ngủ muộn hơn, ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc và sáng dậy vẫn thấy mệt.

Chưa kể, việc xem tin tức, video ngắn hay mạng xã hội trước khi ngủ còn khiến não bộ bị kích thích liên tục. Cơ thể nằm yên nhưng đầu óc thì vẫn "hoạt động tăng ca".

Nhiều chuyên gia khuyên nên ngừng dùng điện thoại khoảng 30 phút trước giờ ngủ và hạn chế để điện thoại sát đầu giường.

Tóm lại

Nhiều món đồ trong phòng ngủ nhìn qua tưởng vô hại, thậm chí còn tạo cảm giác đẹp mắt hoặc tiện lợi. Nhưng về lâu dài, chúng có thể âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng không khí, hệ thần kinh và giấc ngủ mỗi ngày.

Một phòng ngủ lý tưởng đôi khi không cần quá nhiều đồ đắt tiền. Điều quan trọng hơn là đủ sạch, đủ thoáng và đủ yên để cơ thể thực sự được nghỉ ngơi.