Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong

06-10-2025 - 17:06 PM | Xã hội

Sau khi ăn nhậu, nữ tài xế đã lái xe ô tô về nhà và không làm chủ được tốc độ, tông tử vong chủ tịch UBND xã đang đi làm nhiệm vụ

Chiều 6-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong- Ảnh 1.

Sau khi ăn nhậu, bà Lê Thị Cẩm Chi lái ô tô về và tông vào Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tống đạt quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra vì bà Chi đang nuôi con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, tối 3-10, mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng). Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ô tô mang BKS: 47A- 461.73 tông trúng. Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; tài xế đi khỏi hiện trường.

Ông Lê Phước Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Đến 9 giờ ngày 4-10, bà Lê Thị Cẩm Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định sau khi đã uống rượu bia cùng bạn bè, bà Chi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

Tại thời điểm bà Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tối 4-10, bà Chi ngồi ăn nhậu 7 người trong 1 căn phòng.

Lúc này, bà Chi và 1 người đàn ông cùng nhau uống "chén riêng", bằng 2 cái chén ăn cơm.

Sau khi tan tiệc, bà Chi lái xe ô tô và trên đường về nhà đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

CLIP: Bà Lê Thị Cẩm Chi lái ô tô chạy tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ


Theo Cao Nguyên

Người lao động

