Khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hãm xuất cảnh Phạm Thị Kim

Thông tin từ Báo Công an Nhân dân, sáng 1/5, Thượng tá Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trưởng Công an phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, sau khi VKSND tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng hình sự của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an phường đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Phạm Thị Kim (SN 1979; thường trú tại TDP Phần Thất, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 12/2024, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Phạm Thị Kim đã đặt làm 1 GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) giả trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, Kim sử dụng sổ đỏ giả mua được, đến liên hệ thế chấp và vay 100 triệu đồng của một người dân ở phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ.

Tuy nhiên, khi mang sổ đỏ giả này đến Văn phòng công chứng để yêu cầu chứng thực, hoàn tất các thủ tục để nhận tiền của người cho vay, thì bị Công an phường Nguyễn Nghiêm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện nay, tình hình tội phạm làm, sử dụng "Sổ đỏ" giả và các tài liệu của cơ quan, tổ chức đang diễn biến phức tạp, hoạt động tinh vi. Do đó, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, trường hợp phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng phạm tội cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 26/4, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Công an phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân, Huế) vừa khởi tố bị can , bắt tạm giam Tống Thị Thùy Linh (48 tuổi, trú phường Gia Hội, quận Phú Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào ngày 8/2, bà Linh mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên mình đến tiệm cầm đồ B.T (phường Thuận Hòa) để cầm cố, vay số tiền 200 triệu đồng. Chủ tiệm đồng ý cho bà Linh vay trước 100 triệu đồng, hẹn hai ngày sau sẽ ra phòng công chứng làm thủ tục xác nhận vay mượn để giải ngân phần còn lại.

Sau thỏa thuận, chủ tiệm chuyển cho bà Linh 95,5 triệu đồng, sau khi trừ trước 4,5 triệu đồng tiền lãi suất vay 1 năm.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn ra phòng công chứng, chủ tiệm cầm đồ B.T phát hiện 'sổ đỏ' do bà Linh dùng cầm cố vay tiền có dấu hiệu làm giả nên trình báo công an.

Sau quá trình công an vào cuộc điều tra, bà Linh khai nhận đã đặt mua sổ hồng giả qua tài khoản mạng xã hội Facebook với giá 20 triệu đồng nhằm mục đích lừa đảo.