Khởi tố Tổng giám đốc BH Media Nguyễn Hải Bình, ca sĩ Quang Lập

Theo | 16-05-2026 - 13:06 PM | Lifestyle

Tổng giám đốc BH Media, ca sĩ Quang Lập cùng 5 chủ doanh nghiệp bị khởi tố trong các vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Bị can Diệp Văn Lập và Nguyễn Hải Bình.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cơ quan công an đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập, 52 tuổi, quê An Giang) được nhiều người biết đến là giọng ca bolero nổi tiếng với kênh YouTube từng có hàng triệu người theo dõi.

Những ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Đêm buồn tỉnh lẻ, Sầu tím thiệp hồng, Thành phố buồn, Nhật ký đời tôi từng đạt lượng nghe lớn trên các nền tảng số.

Theo

VTC News

