Khởi tố tổng giám đốc công ty vật tư y tế sản xuất, buôn bán cồn giả

13-08-2025 - 16:38 PM | Xã hội

Sản xuất, buôn bán cồn giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tổng giám đốc một công ty vật tư y tế vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh khởi tố.

Ngày 13-8, tin từ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Nguyễn Văn Diễn (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình, địa chỉ tại thôn Định Mỗ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Đinh Mỗ, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) cùng 3 nhân viên về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 9-6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra kho hàng sản phẩm y tế của hộ kinh doanh Bùi Đức H., trên địa bàn phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện, thu giữ 408 chai (dung tích 500ml) sản phẩm Cồn Ethanol 70 độ và Cồn Ethanol 90 độ nhãn hiệu AB, do Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình, có dấu hiệu là sản phẩm Cồn Ethanol giả.

Mở rộng xác minh nguồn gốc của lô hàng, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại trụ sở của Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình, phát hiện và thu giữ thêm 4.000 sản phẩm Cồn Ethanol 70 độ và Cồn Ethanol 90 độ nhãn hiệu AB, loại 500ml là hàng giả, sử dụng Cồn công nghiệp (hàm lượng Methanol cao) để sản xuất.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Diễn khai nhận, từ tháng 4-2025 đến tháng 5-2025, do nhận thấy một số cơ sở kinh doanh có nhu cầu muốn mua Cồn y tế giá rẻ nên Diễn đã chỉ đạo nhân viên Công ty An Bình sử dụng Cồn công nghiệp (hàm lượng Methanol cao) để sản xuất các sản phẩm Cồn y tế Ethanol 70 độ và 90 độ mang nhãn hiệu AB của Công ty An Bình.

Mặc dù biết rõ các sản phẩm này khi bán ra thị trường sẽ gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, tuy nhiên Diễn vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty bán và phân phối đến nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định

Theo Vĩnh Gia

Người lao động

