Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này

15-11-2025 - 07:50 AM | Lifestyle

Rất nhiều người bất ngờ vì Phương Oanh.

Mới đây, một đoạn video hậu trường từ Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được chia sẻ đã khiến mạng xã hội bất ngờ: Phương Oanh trong vai Mỹ Anh hoàn toàn đánh sập mọi hoài nghi khi tái hiện phân cảnh người vợ phát hiện chồng ngoại tình với cảm xúc bùng nổ, chân thật đến mức khiến khán giả… đau lây.

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này- Ảnh 1.

Đây là phân đoạn khi phim lên sóng đã nhận hàng nghìn bình luận khen ngợi, được gọi là một trong những màn diễn đau tim nhất phim. Nhưng phía sau sự thăng hoa ấy, hậu trường lại cho thấy một Phương Oanh đối diện với thử thách lớn hơn.

Trong video hậu trường, Phương Oanh ngồi giữa phòng, xung quanh là hàng loạt máy quay phóng sát vào từng chuyển động nhỏ trên gương mặt. Không một phút sao nhãng, không một giây lơ là, cô giữ nguyên cảm xúc dồn nén của người phụ nữ bị phản bội nước mắt không cần ai tác động, hơi thở gấp và ánh mắt vỡ vụn.

Nhiều người từng thắc mắc diễn viên làm thế nào để khóc thật trong những cảnh như vậy. Nhưng cảnh quay của Phương Oanh đã trả lời rõ ràng: Đó là sự hòa mình tuyệt đối vào nhân vật, chứ không phải nhờ hỗ trợ kỹ thuật hay thuốc nhỏ mắt. Dưới clip chia sẻ, rất nhiều bình luận khen ngợi sự chuyên nghiệp của Phương Oanh khi hoá thân vào vai Mỹ Anh. 

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này- Ảnh 2.

Thời điểm cảnh phim này phát sóng, phân đoạn Mỹ Anh sụp đổ vì phát hiện chồng ngoại tình đã trở thành chủ đề nóng. Chỉ đến khi hậu trường được tung ra, người xem mới hiểu vì sao cảm xúc trong phim lại chân thật đến thế, mỗi giọt nước mắt, mỗi cái run người, mỗi cái cúi đầu của Phương Oanh đều được lấy bằng chính cảm xúc thật của cô trong thời điểm ghi hình.

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này- Ảnh 3.

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này- Ảnh 4.

Nhận xét của netizen với cảnh khóc của Phương Oanh

Ở hậu trường, dù bao quanh là máy quay lớn, ánh sáng, và tiếng chỉ đạo kỹ thuật, Phương Oanh vẫn không hề bị xao động. Cô ngồi một mình trước đống quần áo đạo cụ cho phân cảnh vỡ òa rồi nhẹ nhàng chìm vào thế giới nội tâm đầy giằng xé của Mỹ Anh.

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này- Ảnh 5.

Diễn viên không chỉ khóc đẹp, mà khóc… có lý do, khóc vì câu chuyện của nhân vật thấm dần vào mình. Sự nhập tâm ấy khiến cả ekip bất ngờ, thậm chí có người nhìn qua màn hình monitor cũng xúc động theo.

Từ một phân đoạn gây bão, Phương Oanh cho thấy cô xứng đáng với danh xưng “gương mặt vàng của các vai nặng tâm lý”. Sự chỉn chu, nghiêm túc và khả năng kiểm soát cảm xúc dưới áp lực máy quay một lần nữa chứng minh: Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này cho đến khi hậu trường lên sóng.

KIM TIỀN

Theo Kim Tiền

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Phương Oanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Penthouse triệu đô của "Tình Nhi" Vương Diễm: Mỗi sớm thức giấc ngắm điện Thái Hòa, chiều về thong thả uống trà đón hoàng hôn bên Tử Cấm Thành

Penthouse triệu đô của "Tình Nhi" Vương Diễm: Mỗi sớm thức giấc ngắm điện Thái Hòa, chiều về thong thả uống trà đón hoàng hôn bên Tử Cấm Thành Nổi bật

Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng

Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng Nổi bật

Nhà có 5 đặc điểm này: Gia chủ sống sướng như tiên, tiền bạc tiêu rủng rỉnh

Nhà có 5 đặc điểm này: Gia chủ sống sướng như tiên, tiền bạc tiêu rủng rỉnh

07:15 , 15/11/2025
Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

05:00 , 15/11/2025
UNESCO Nhật Bản vinh danh đạo diễn Vạn Nguyễn

UNESCO Nhật Bản vinh danh đạo diễn Vạn Nguyễn

00:34 , 15/11/2025
Tình hình hiện tại của Việt Hương

Tình hình hiện tại của Việt Hương

22:44 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên